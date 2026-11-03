Popular llevará su liderazgo turístico y energético a foros internacionales

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano, como parte de su labor de promoción internacional del país, participará durante los primeros días de noviembre en la Semana Dominicana en Reino Unido y en la Semana Dominicana en España, además de acudir a la World Travel Market (WTM) de Londres. En estos foros internacionales, sus ejecutivos destacarán el liderazgo del banco en materia de financiamiento al turismo y al sector energético nacional, con US$1,672 millones destinados a la industria turística y US$1,600 millones aprobados este 2026 para proyectos energéticos, de los cuales el 46% están destinados a proyectos de energía renovable.

Estas cifras acompañarán la participación de la delegación del Banco Popular, encabezada por su presidente ejecutivo, señor Christopher Paniagua, en estos espacios empresariales e institucionales, en los que proyectará los avances y fortalezas de actividades económicas fundamentales para la competitividad y el crecimiento sostenible de la economía nacional. Se trata de tener presencia en plataformas relevantes para promover las oportunidades que ofrece la República Dominicana entre potenciales inversionistas. También actores empresariales interesados en contribuir al desarrollo económico del país.

Financiamiento al turismo y las energías renovables

En turismo, el Banco Popular mantiene una cartera de RD$65,810 millones, equivalente al 45.13% del financiamiento turístico otorgado por el sistema financiero nacional, según datos de la Superintendencia de Bancos a agosto de 2026. A esta cifra se suman la cartera turística de Popular Bank, filial bancaria del Grupo Popular con sede en Panamá y licencia internacional. También los montos aprobados pendientes de desembolso, para un volumen total de financiamiento al turismo de RD$97,901 millones o US$1,672 millones.

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En tanto, en materia de energías renovables, durante 2026 el Popular ha desembolsado ya US$68.2 millones adicionales a la cartera de proyectos de generación solar, eólica y de biomasa en distintas regiones de la República Dominicana. Estas operaciones forman parte del respaldo de la entidad bancaria al desarrollo y consolidación de proyectos de energía renovable como parte de su visión sostenible.

De manera acumulada, los proyectos de energía verde apoyados por la entidad bancaria contribuyen a una capacidad de 1,117 megavatios (MW), que representan más del 40% de la capacidad de energía renovable instalada en la República Dominicana.

Agenda empresarial en Reino Unido

La duodécima edición de la Semana Dominicana en Reino Unido, que se celebrará en Londres del 1 al 5 de noviembre de 2026, está organizada por la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BritChamDR), en colaboración con la Embajada de la República Dominicana en el Reino Unido y la Embajada del Reino Unido en la República Dominicana.

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Como parte de su programación en la capital británica, el presidente ejecutivo del Banco Popular, señor Christopher Paniagua, encabezará el 2 de noviembre un encuentro empresarial auspiciado por el Popular, que reunirá a empresarios británicos y europeos. Además de representantes institucionales, en el que se intercambiarán perspectivas sobre el crecimiento de la economía dominicana y las opciones de inversión en sectores estratégicos.

La agenda del Popular

La agenda incluirá, además, espacios de diálogo sobre sostenibilidad y financiamiento de la transición energética, en los que representantes de los sectores empresarial y financiero abordarán las oportunidades asociadas al desarrollo de proyectos de energía limpia en la República Dominicana.

Por otro lado, la entidad bancaria también estará presente en la World Travel Market (WTM), que tendrá lugar en Londres del 3 al 5 de noviembre. Este es uno de los eventos de negocios (B2B) más influyentes del mundo para la industria de los viajes y el turismo, al congregar a representantes de destinos, inversionistas, operadores y empresas vinculadas al sector.

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En este marco de la WTM, el Popular ofrecerá también una cena que contará con algunos de los principales clientes hoteleros de la organización bancaria, en la que presentará el alcance de su financiamiento al turismo dominicano y su vinculación con clientes del sector durante más de tres décadas.

Durante las reuniones de negocios previstas en esta feria turística, el banco fortalecerá sus relaciones con actores internacionales vinculados al desarrollo de proyectos y a la promoción de la República Dominicana como destino turístico y de inversión.

Participación en la Semana Dominicana en España

Además, la organización financiera participará como auspiciador de la tercera edición de la Semana Dominicana en España, del 3 al 6 de noviembre, una iniciativa orientada a estrechar los vínculos económicos y comerciales entre la República Dominicana, el Reino de España y el resto del mercado europeo. La programación en Madrid contempla encuentros empresariales, espacios de relacionamiento institucional y paneles sectoriales enfocados en áreas de alto potencial para el crecimiento económico.

Entre los temas previstos durante la Semana Dominicana en España figura el ecosistema de zonas francas, logística y cadenas de suministro entre Europa y las Américas. Además de actividades dirigidas a promover nuevas oportunidades de inversión y cooperación empresarial.

Atracción de inversión extranjera

Sobre la participación del Popular en estos eventos, su presidente ejecutivo, señor Christopher Paniagua, expresó: “Acudir a estos espacios internacionales representa una oportunidad para seguir promoviendo las fortalezas de la República Dominicana ante actores clave de los mercados europeos y para compartir la experiencia que hemos desarrollado acompañando sectores estratégicos para el crecimiento del país. Para el Banco Popular, participar en estas iniciativas reafirma nuestro compromiso con la atracción de inversión extranjera, la competitividad nacional y la generación de oportunidades y empleos que contribuyan al bienestar de los dominicanos”.

Como aliado histórico de los sectores productivos nacionales, el Banco Popular continúa fortaleciendo, mediante su participación en estos escenarios internacionales, vínculos que favorecen nuevas oportunidades de colaboración y contribuyen al desarrollo sostenible. También la generación de empleo y la prosperidad de la República Dominicana.