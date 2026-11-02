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Petróleo de Texas cae más de 6 % ante posible diálogo entre EE. UU. e Irán

Nueva York.- El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) se desplomó este lunes un 6,19 %, hasta 97,68 dólares el barril, ante informaciones que apuntan a que tanto Estados Unidos como Irán buscan vías diplomáticas para poner fin al conflicto en Oriente Medio. A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros […]

Jhennifer Baldera
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Petróleo de Texas
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Nueva York.- El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) se desplomó este lunes un 6,19 %, hasta 97,68 dólares el barril, ante informaciones que apuntan a que tanto Estados Unidos como Irán buscan vías diplomáticas para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 6,44 dólares respecto al cierre anterior.

El precio del crudo ha bajado después de que el medio Axios informara de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su deseo de dar una nueva oportunidad a la diplomacia con Irán.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que Trump prefiere no recurrir a la fuerza militar y que le gustaría resolver la situación con Irán «por la vía diplomática».

Mientras, los diarios The Wall Street Journal y The New York Times señalan que Estados Unidos se prepara para posibles nuevas acciones militares tras los comicios de mitad de mandato del martes.

En el cómputo de octubre, el oro negro subió un 13,76 %, impulsado por el conflicto en Oriente Medio.

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ETIQUETAS:Estados UnidosIranPetroleo de Texas
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