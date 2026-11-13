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Los industriales de la harina aseguraron que el pan popular mantendrá el mismo precio vigente desde 2022 durante lo que resta de este año y proyectan su estabilidad durante todo 2027. Asimismo, garantizaron que la tradicional telera navideña se comercializará al mismo costo de temporadas anteriores, sin incrementos durante las festividades.

La información fue ofrecida este jueves por Issachar Burgos, miembro de la Junta Directiva de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (UMPIH), quien explicó que el compromiso del sector busca mantener la estabilidad de dos productos presentes en el consumo de las familias dominicanas.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Burgos atribuyó la estabilidad de los precios a las políticas públicas impulsadas por el Gobierno y a los acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, junto al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

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«Podemos garantizar que el pan mantiene el mismo precio del año 2022 y que se mantendrá así posiblemente por todo el año 2027 y lo que queda de 2026», expresó el representante de los industriales de la harina.

En ese sentido, manifestó su agradecimiento por las políticas públicas que, según indicó, han contribuido a mantener las condiciones necesarias para preservar los precios de este producto de consumo masivo.

La telera es uno de los panes tradicionales de la cena de Nochebuena en República Dominicana.

La telera también mantendrá su precio

Burgos también se refirió a la telera navideña, luego de una pregunta sobre el comportamiento de su precio durante la próxima temporada festiva, y aseguró que este producto tradicional tampoco experimentará aumentos.

«También decirle a la población que la telera navideña va a estar al mismo precio que en años anteriores», manifestó.

El representante de la UMPIH sostuvo que el sector cuenta con la capacidad operativa necesaria para responder a la demanda de este producto durante las celebraciones de Navidad, por lo que aseguró que habrá cantidades suficientes para abastecer a la población.

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Garantizan disponibilidad

Burgos explicó que la telera estará disponible tanto en las panaderías afiliadas como en los establecimientos comerciales donde las familias dominicanas acostumbran adquirirla para las festividades.

La garantía de abastecimiento busca que los consumidores puedan contar con este producto durante la temporada navideña, sin que se presenten dificultades para encontrarlo en los puntos de venta señalados por el sector.

«La vamos a tener en cantidades suficientes, tanto en nuestras panaderías como en todo lo que es el comercio, donde cada familia dominicana se abastece para garantizar así la celebración de las fiestas navideñas», afirmó.

Con estas declaraciones, los industriales de la harina reiteraron su compromiso de mantener los precios del pan popular y la telera, al tiempo que aseguraron disponer de la capacidad necesaria para responder a las necesidades de abastecimiento durante el período navideño.