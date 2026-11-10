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Santo Domingo.– Cuando los gastos del mes superan los ingresos disponibles, pagar solamente el mínimo de la tarjeta de crédito puede parecer una alternativa para cumplir con las obligaciones financieras. Sin embargo, esta decisión puede convertirse en un problema cuando se repite durante varios meses.

Aunque este pago permite mantener la cuenta al día y evitar cargos por mora, no elimina la deuda acumulada. El balance restante continúa generando intereses, por lo que el consumidor termina pagando mucho más por las compras que realizó originalmente.

En República Dominicana, las tarjetas de crédito representan una herramienta de financiamiento utilizada para adquirir bienes, pagar servicios y cubrir gastos cotidianos. No obstante, desconocer las condiciones de este producto puede llevar a los usuarios a mantener compromisos financieros durante períodos prolongados.

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¿Qué significa pagar solamente el mínimo de la tarjeta?

El pago mínimo no elimina la deuda pendiente de la tarjeta de crédito.

El pago mínimo es la cantidad que una entidad financiera exige al titular de una tarjeta de crédito para mantener su obligación al día durante un período determinado.

Este monto representa una parte del balance adeudado y no equivale al pago total de los consumos realizados.

Cuando una persona paga únicamente esa cantidad, el dinero restante continúa pendiente. Sobre ese balance se calculan intereses de financiamiento, conforme a la tasa y las condiciones establecidas en el contrato.

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Por esta razón, cumplir puntualmente con el mínimo no significa que el consumidor esté reduciendo su deuda de manera significativa.

Además, si continúa utilizando la tarjeta para realizar nuevas compras, el balance puede aumentar y dificultar todavía más su capacidad para saldarla.

¿Cuánto puedes terminar pagando por una deuda?

Para ilustrar las consecuencias de esta práctica, la plataforma ProUsuario, de la Superintendencia de Bancos, publicó un ejercicio educativo con un balance inicial de RD$15,000 y una tasa de interés anual de 60 %.

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El ejemplo compara cuánto pagaría una persona dependiendo de la cantidad que abone mensualmente, suponiendo que no realice nuevos consumos con la tarjeta.

Los resultados muestran diferencias importantes:

Modalidad de pago Tiempo para saldar Intereses acumulados Solo el mínimo: RD$881.34 36 meses RD$17,144.76 Dos veces el mínimo: RD$1,762.67 11 meses RD$4,701.63 Cuatro veces el mínimo: RD$3,525.34 5 meses RD$2,132.71

El ejercicio evidencia que una persona que utiliza RD$15,000 y paga únicamente el mínimo podría terminar desembolsando RD$17,144.76 adicionales en intereses.

En cambio, si aumenta sus abonos mensuales, puede reducir considerablemente el tiempo necesario para cancelar la deuda.

Es importante aclarar que este cálculo es ilustrativo. La tasa de interés, el monto mínimo y el tiempo de financiamiento pueden variar según la entidad financiera y las condiciones de cada tarjeta.

¿Qué opinan los especialistas sobre pagar solamente el mínimo?

El economista Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ha advertido sobre las consecuencias de mantener esta práctica.

Según explicó, pagar únicamente el mínimo permite evitar cargos por mora, pero mantiene un balance pendiente que genera intereses.

«El pago mínimo puede ayudarte a evitar cargos por mora y mantener tu cuenta activa, pero si no pagas más que eso, estarás acumulando intereses que se suman a tu deuda», advirtió el economista.

Ciriaco también señaló que continuar realizando compras mientras se mantiene un balance pendiente puede aumentar el endeudamiento.

¿Pagar solamente el mínimo afecta tu historial crediticio?

Pagar el mínimo antes de la fecha límite permite mantener la tarjeta al día y evitar que el compromiso se registre como un atraso por falta de pago.

Por tanto, esta modalidad no equivale automáticamente a incumplir las obligaciones con el banco.

Sin embargo, mantener un balance pendiente durante mucho tiempo puede reflejar un mayor nivel de endeudamiento.

La plataforma ProUsuario advierte que pagar solamente el mínimo de manera recurrente prolonga la deuda y puede afectar el historial crediticio del consumidor.

También es importante diferenciar esta situación de pagar menos del monto mínimo exigido o no realizar ningún abono. En esos casos, el titular puede incurrir en mora y enfrentar cargos adicionales.

Por esta razón, mantener los pagos al día es importante, pero también lo es reducir progresivamente el balance pendiente.

¿Qué hacer si no puedes pagar el total de tu tarjeta?

Cuando los ingresos no permiten cubrir todos los consumos del período, existen medidas que pueden ayudar a controlar la deuda y evitar que continúe creciendo.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

1. Paga más del mínimo: si no puedes cubrir el balance completo, procura abonar una cantidad superior a la exigida. Esto permite reducir más rápidamente el saldo pendiente.

2. Evita realizar nuevos consumos: mientras tengas una deuda acumulada, limita el uso de la tarjeta. Continuar comprando puede dificultar el proceso de pago.

3. Revisa los estados de cuenta: verifica los intereses aplicados, el balance pendiente, los cargos y las fechas de corte y vencimiento.

4. Organiza un presupuesto mensual: identifica tus ingresos y gastos para determinar cuánto dinero puedes destinar al pago de tus compromisos financieros.

5. Consulta alternativas con el banco: si tienes dificultades para cumplir con los pagos, pregunta por las opciones de financiamiento o reestructuración disponibles. Antes de aceptar, revisa las tasas, los plazos y el costo total.

6. Evita trasladar la deuda a otra tarjeta: utilizar otro crédito para cubrir una obligación anterior puede generar un círculo de endeudamiento si no existe un plan para pagar ambos compromisos.

¿Cuál es la diferencia entre pagar el mínimo y el total?

Aunque ambas modalidades permiten realizar un abono a la tarjeta, sus consecuencias económicas son diferentes.

Pago total: permite cubrir los consumos del período dentro del plazo establecido y evitar intereses de financiamiento por esos consumos, siempre que se cumplan las condiciones del producto.

Pago mínimo: permite mantener la cuenta al día, pero deja un balance pendiente que genera intereses.

Pago superior al mínimo: reduce el balance adeudado y puede disminuir el tiempo y el costo del financiamiento.

Pago inferior al mínimo: puede generar cargos por mora y consecuencias por incumplimiento.

La recomendación es utilizar la tarjeta de crédito de acuerdo con los ingresos disponibles y procurar pagar la totalidad del balance antes de la fecha límite.

De esta manera, los consumidores pueden aprovechar las facilidades de este instrumento financiero sin convertirlo en una deuda permanente.

En definitiva, pagar el mínimo puede ser una alternativa ante una dificultad económica puntual. Sin embargo, convertirlo en una costumbre puede aumentar considerablemente el costo de las compras y comprometer los ingresos de los meses siguientes.