Transformar el crecimiento en más desarrollo para el país

Santo Domingo, RD. El empresario Manuel Estrella llamó a transformar el modelo productivo de República Dominicana mediante la incorporación de nuevas tecnologías, el desarrollo de marcas propias y una mayor participación en las cadenas de valor internacionales, al advertir que la inversión y la generación de empleos, por sí solas, resultan insuficientes para garantizar el crecimiento económico a largo plazo.

Durante su ponencia «Desarrollo Económico Dominicano», presentada en el almuerzo-conferencia organizado por la Cámara de Comercio e Inversión Dominico-Mexicana, Estrella sostuvo que el país necesita avanzar hacia actividades industriales más sofisticadas, fortalecer la formación técnica y aprovechar las oportunidades que ofrecen sectores emergentes como la manufactura avanzada y los semiconductores.

«Para tú crecer basta con que tú inviertas cuando tú estás arrancando. Después tienes que invertir con innovación y con tecnología para mantenerte», expresó el empresario, quien destacó que la transformación productiva también exige mejorar la calidad del empleo, ampliar la investigación y el desarrollo e integrar proveedores nacionales a los procesos industriales.

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El desafío de producir mayor valor agregado

Estrella utilizó como ejemplo la experiencia de la industria textil dominicana, particularmente en Santiago, donde las zonas francas impulsaron la creación de miles de empleos mediante la fabricación de prendas destinadas a marcas internacionales. Explicó que las empresas comenzaron realizando operaciones sencillas de costura y posteriormente avanzaron hasta entregar productos completamente terminados, aunque buena parte del valor comercial continuó concentrada en el diseño, las marcas y la distribución controlados desde el exterior.