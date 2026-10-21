Las subastas del Banco Central pueden mejorar I Jaime Aristy Escuder

A pesar del aumento de la tasa de interés de la nota del Banco Central con vencimiento a 2031, el problema de fondo sigue intacto. Entre noviembre y diciembre vencen títulos del BCRD por 159,224 millones de pesos, concentrados en la última semana de noviembre y la segunda de diciembre. Lo colocado en la subasta del 14 de octubre equivale apenas al 5.4% de esa suma.

La convocatoria para la subasta del martes 20 de octubre no mostró un cambio de rumbo. Repite las mismas cuatro notas, con 2,500 millones de pesos para cada una. Aun en el caso de que el Banco Central adjudicara cada semana todo lo anunciado, en las ocho subastas que podrían quedar antes de mediados de diciembre captaría 80,000 millones, apenas la mitad de lo que vence. La otra mitad quedaría liberada en el sistema financiero. Al mismo tiempo, la nota de 2031 conserva un saldo disponible de 52,115 millones. Colocarlo completo en las condiciones del 14 de octubre costaría unos 2,250 millones de pesos adicionales en valor presente si en 2028 las tasas regresaran al 9.5%.