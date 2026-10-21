Las subastas del Banco Central pueden mejorar I Jaime Aristy Escuder

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A pesar del aumento de la tasa de interés de la nota del Banco Central con vencimiento a 2031, el problema de fondo sigue intacto. Entre noviembre y diciembre vencen títulos del BCRD por 159,224 millones de pesos, concentrados en la última semana de noviembre y la segunda de diciembre. Lo colocado en la subasta del 14 de octubre equivale apenas al 5.4% de esa suma.
La convocatoria para la subasta del martes 20 de octubre no mostró un cambio de rumbo. Repite las mismas cuatro notas, con 2,500 millones de pesos para cada una. Aun en el caso de que el Banco Central adjudicara cada semana todo lo anunciado, en las ocho subastas que podrían quedar antes de mediados de diciembre captaría 80,000 millones, apenas la mitad de lo que vence. La otra mitad quedaría liberada en el sistema financiero. Al mismo tiempo, la nota de 2031 conserva un saldo disponible de 52,115 millones. Colocarlo completo en las condiciones del 14 de octubre costaría unos 2,250 millones de pesos adicionales en valor presente si en 2028 las tasas regresaran al 9.5%.
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La subasta del 14 de octubre demuestra que el mercado dispone de recursos líquidos y está dispuesto a invertirlos cuando la tasa de rendimiento resulta razonable. El problema no es la falta de dinero, sino el precio.
El Banco Central ha dado un primer paso al reconocerlo. Hizo el ajuste correcto de la tasa, pero en el plazo equivocado. Si la inflación converge a su meta en los próximos meses, como proyecta el banco, las tasas de interés deberían bajar, mientras la institución tendrá que asumir durante cinco años las altas tasas de hoy. Las próximas subastas ofrecen la oportunidad de corregir el rumbo y validar tasas de mercado en los títulos cortos, donde el ajuste cuesta menos y absorbe liquidez de inmediato. El mercado ya fijó la tasa. Ahora corresponde al Banco Central acertar con el plazo.
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