¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

En la Página Abierta publicada el 4 de noviembre, el Banco Central reconoce que la volatilidad cambiaria ha aumentado de forma significativa, tal como he comentado hace tiempo.

En su texto, las autoridades sostienen que la desviación estándar de la variación diaria del tipo de cambio se multiplicó por 3.5 veces, pues pasó de 0.11% antes de 2025 a 0.38% en el período posterior. Las autoridades presentan ese comportamiento como evidencia de un mercado cambiario más flexible, más maduro y consistente con un régimen de flotación desde 2025.

Fachada del Banco Central e la República Dominicana

Ahora bien, la mayor volatilidad cambiaria observada no es demostración de un mercado más maduro, sino la consecuencia del cambio de régimen de política monetaria.

Publicidad

La política de zigzagueo monetario, ejecutada desde marzo de 2020, ha contribuido al incremento de las fluctuaciones bruscas de la cotización del dólar. Cada ocasión en que se inyectan en el mercado financiero decenas de miles de millones de pesos, la tasa de cambio se deprecia de forma acelerada.

De igual modo, siempre que se recogen pesos y se concentra la liquidez, la tasa de cambio disminuye más allá de lo normal y se aleja de su nivel de largo plazo.

Volatilidad y margen cambiario

Comparación de los dos esquemas cambiarios:

Publicidad

Volatilidad: el régimen de zigzagueo, aplicado de marzo de 2020 a octubre de 2026, registró una volatilidad 4.2 veces mayor que el esquema de metas de inflación, vigente de enero de 2012 a febrero de 2020.

Margen cambiario: durante el régimen de zigzagueo promedió 33.8 centavos, frente a 9.7 centavos en el esquema de metas de inflación.

Incremento: el margen cambiario fue 3.5 veces mayor durante el período de zigzagueo.

La respuesta del Banco Central

El organismo emisor, pese a disponer de esa información, no la incluyó en su Página Abierta. Ese documento es una réplica evasiva, carente de fundamento, que deteriora la credibilidad del Banco Central.