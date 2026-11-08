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Juan Marte cuestiona que combustibles no reflejen la caída del petróleo

Juan Marte cuestionó que la caída de US$12 del petróleo WTI no se refleje en una reducción de los combustibles locales.

Yafreisi Agüero
Juan Marte
Presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan Marte / Foto: externa
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El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan Marte, cuestionó que las recientes bajas del petróleo en los mercados internacionales no se traduzcan en una reducción proporcional de los precios de los combustibles en el país.

Afirmó que durante la última semana el petróleo West Texas Intermediate, referencia utilizada por el país para sus compras, descendió 12 dólares.

A su juicio, esa caída debería reflejarse en el mercado local, del mismo modo que los aumentos internacionales suelen utilizarse para justificar alzas en los combustibles.

“Los recientes aumentos en los precios de los combustibles han desmontado la narrativa del gobierno de que cuando sube, sube y que cuando baja, debe bajar, porque lo que tuvimos esta semana fue una caída en el valor o en el precio del barril de petróleo en los mercados internacionales, en el caso específico del Wex-Texa que descendió 12 dólares y este es el combustible o el petróleo que compra la República Dominicana para comercializarlo en el mercado interno”, afirmó Marte.

El presidente de la CNTT sostuvo que cada aumento en los combustibles presiona el costo del transporte y de la canasta familiar, y contribuye al encarecimiento general de la vida.

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ETIQUETAS:CombustiblesPetróleoJuan Marte
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