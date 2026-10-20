Intellisys plantea convertir el talento tecnológico en motor de exportaciones

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Santo Domingo, RD.- República Dominicana tiene la oportunidad de ampliar su capacidad exportadora mediante el desarrollo de software, inteligencia artificial y otros servicios tecnológicos, un modelo que permite generar divisas, crear empleos especializados y competir internacionalmente sin depender exclusivamente de la producción de bienes físicos.
Así lo afirmó Chris Corcino, fundador de Intellisys D Corp, al valorar el reconocimiento otorgado a la empresa por la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), que la distinguió con el Premio a la Excelencia Exportadora en Servicios Modernos, categoría Tecnología y Transformación Digital.
Conocimiento y la innovación
Para Corcino, la distinción trasciende el desempeño empresarial y constituye una señal del potencial dominicano para avanzar hacia una economía en la que el conocimiento y la innovación tengan mayor peso en la generación de riqueza.
“Al apostar por la formación y el rigor técnico, el talento local tiene la capacidad probada de sostener operaciones críticas en mercados de alta exigencia”, expresó. Con más de 18 años de trayectoria, Intellisys exporta actualmente servicios tecnológicos a Estados Unidos, Ecuador, El Salvador y Puerto Rico, mediante soluciones de ingeniería de software, desarrollo digital e integración de sistemas.
Corcino destacó que la exportación de conocimiento diversifica las fuentes de divisas, permite retener profesionales calificados y ofrece oportunidades para participar en proyectos internacionales sin emigrar.
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Formación vinculada a la demanda internacional
Uno de los pilares del modelo de Intellisys es su vinculación con la Fundación Cincinnatus, dedicada a capacitar jóvenes en desarrollo de software, inteligencia artificial y otras competencias demandadas por la industria. “Nuestra práctica exportadora y la Fundación Cincinnatus están conectadas por un ciclo virtuoso: la demanda internacional impulsa la formación del talento”, explicó.
Esta experiencia fue destacada en el contexto del Foro Económico Mundial de Davos 2025, donde se presentaron resultados de más de 9,600 estudiantes capacitados y 818 incorporados al mercado laboral tecnológico.
Reconocimientos y distinciones
Intellisys acumula siete reconocimientos y distinciones, según sus registros, incluidos premios de ADOEXPO y galardones internacionales vinculados con la innovación y los servicios tecnológicos.
Corcino consideró necesario articular la educación técnica con las necesidades reales de la industria, fortalecer la protección de la propiedad intelectual y crear condiciones para retener talento especializado.
“La exportación de tecnología es una realidad económica comprobada”, afirmó, al señalar que las empresas dominicanas ya desarrollan soluciones para mercados internacionales de alta exigencia. A su juicio, el próximo salto exportador del país dependerá también de su capacidad para transformar el talento joven en conocimiento competitivo y servicios de alto valor agregado.
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