Intellisys plantea convertir el talento tecnológico en motor de exportaciones

Santo Domingo, RD.- República Dominicana tiene la oportunidad de ampliar su capacidad exportadora mediante el desarrollo de software, inteligencia artificial y otros servicios tecnológicos, un modelo que permite generar divisas, crear empleos especializados y competir internacionalmente sin depender exclusivamente de la producción de bienes físicos.

Así lo afirmó Chris Corcino, fundador de Intellisys D Corp, al valorar el reconocimiento otorgado a la empresa por la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), que la distinguió con el Premio a la Excelencia Exportadora en Servicios Modernos, categoría Tecnología y Transformación Digital.

Conocimiento y la innovación

Para Corcino, la distinción trasciende el desempeño empresarial y constituye una señal del potencial dominicano para avanzar hacia una economía en la que el conocimiento y la innovación tengan mayor peso en la generación de riqueza.

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“Al apostar por la formación y el rigor técnico, el talento local tiene la capacidad probada de sostener operaciones críticas en mercados de alta exigencia”, expresó. Con más de 18 años de trayectoria, Intellisys exporta actualmente servicios tecnológicos a Estados Unidos, Ecuador, El Salvador y Puerto Rico, mediante soluciones de ingeniería de software, desarrollo digital e integración de sistemas.

Corcino destacó que la exportación de conocimiento diversifica las fuentes de divisas, permite retener profesionales calificados y ofrece oportunidades para participar en proyectos internacionales sin emigrar.