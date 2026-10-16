La inflación acentúa su persistencia | Jaime Aristy Escuder

La inflación estadounidense acentuó las preocupaciones económicas en septiembre. El índice de precios al consumidor aumentó un 0.6% durante el mes y elevó su variación interanual al 3.7%, por encima del 3.4% registrado en agosto y del 3.6% que esperaba el mercado. Ese resultado está muy por encima de la meta del 2% de la Reserva Federal.

La principal explicación del aumento de los precios se encuentra en el encarecimiento de los combustibles. Producto de las tensiones geopolíticas sobre los mercados y la destrucción de infraestructura energética, los precios del diésel y de la gasolina han aumentado significativamente respecto a septiembre del año pasado. No obstante, el problema inflacionario ya no se limita a la energía. La inflación subyacente, que excluye alimentos y combustibles, aumentó del 2.4% interanual a agosto al 2.6% en septiembre y registró un incremento mensual de un 0.3%.