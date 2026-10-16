La inflación acentúa su persistencia | Jaime Aristy Escuder

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La inflación estadounidense acentuó las preocupaciones económicas en septiembre. El índice de precios al consumidor aumentó un 0.6% durante el mes y elevó su variación interanual al 3.7%, por encima del 3.4% registrado en agosto y del 3.6% que esperaba el mercado. Ese resultado está muy por encima de la meta del 2% de la Reserva Federal.
La principal explicación del aumento de los precios se encuentra en el encarecimiento de los combustibles. Producto de las tensiones geopolíticas sobre los mercados y la destrucción de infraestructura energética, los precios del diésel y de la gasolina han aumentado significativamente respecto a septiembre del año pasado. No obstante, el problema inflacionario ya no se limita a la energía. La inflación subyacente, que excluye alimentos y combustibles, aumentó del 2.4% interanual a agosto al 2.6% en septiembre y registró un incremento mensual de un 0.3%.
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Más preocupante aún es que los aumentos de precios comienzan a extenderse a distintos sectores de la economía. Desde vehículos usados y servicios hospitalarios hasta reparaciones de automóviles, transporte aéreo y vivienda, los incrementos ya no se concentran en unos pocos componentes del índice de precios, sino que comienzan a generalizarse.
Las señales provenientes de la producción apuntan en la misma dirección. El índice de precios al productor aumentó un 1.3% en septiembre, frente al 0.4% de agosto y muy por encima del 0.6% previsto por los analistas. Cuando los costos de producción aumentan a ese ritmo, crece el riesgo de que una parte de esas alzas se traslade a los consumidores y haga que la inflación sea más persistente, lo que dificulta el trabajo a la Reserva Federal.
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