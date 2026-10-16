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La inflación acentúa su persistencia | Jaime Aristy Escuder

La inflación en Estados Unidos aumentó al 3.7% interanual en septiembre, impulsada principalmente por el encarecimiento de los combustibles. También subieron los precios al productor, lo que aumenta la preocupación por la persistencia de las presiones inflacionarias.

Marianny Valdez
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La inflación estadounidense acentuó las preocupaciones económicas en septiembre. El índice de precios al consumidor aumentó un 0.6% durante el mes y elevó su variación interanual al 3.7%, por encima del 3.4% registrado en agosto y del 3.6% que esperaba el mercado. Ese resultado está muy por encima de la meta del 2% de la Reserva Federal.

La principal explicación del aumento de los precios se encuentra en el encarecimiento de los combustibles. Producto de las tensiones geopolíticas sobre los mercados y la destrucción de infraestructura energética, los precios del diésel y de la gasolina han aumentado significativamente respecto a septiembre del año pasado. No obstante, el problema inflacionario ya no se limita a la energía. La inflación subyacente, que excluye alimentos y combustibles, aumentó del 2.4% interanual a agosto al 2.6% en septiembre y registró un incremento mensual de un 0.3%.

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Más preocupante aún es que los aumentos de precios comienzan a extenderse a distintos sectores de la economía. Desde vehículos usados y servicios hospitalarios hasta reparaciones de automóviles, transporte aéreo y vivienda, los incrementos ya no se concentran en unos pocos componentes del índice de precios, sino que comienzan a generalizarse.

Las señales provenientes de la producción apuntan en la misma dirección. El índice de precios al productor aumentó un 1.3% en septiembre, frente al 0.4% de agosto y muy por encima del 0.6% previsto por los analistas. Cuando los costos de producción aumentan a ese ritmo, crece el riesgo de que una parte de esas alzas se traslade a los consumidores y haga que la inflación sea más persistente, lo que dificulta el trabajo a la Reserva Federal.

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ETIQUETAS:CombustiblesInflaciónGasolinadiésel
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