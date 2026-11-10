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Santo Domingo. La inflación interanual de República Dominicana alcanzó el 5.14 % en octubre de 2026, ligeramente por encima del 5.12 % registrado en septiembre, impulsada principalmente por los aumentos en los precios de los combustibles, el transporte y diversos productos alimenticios, informó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

El índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.58 %, de la cual aproximadamente dos terceras partes estuvieron asociadas a los grupos Transporte y Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, que concentraron las principales presiones sobre el costo de vida durante el mes.

El escenario internacional incide en los precios

La entidad monetaria explicó que el comportamiento de los precios estuvo influenciado por el choque energético internacional, relacionado con el encarecimiento del petróleo y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

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En contraste, la inflación subyacente, que excluye los productos de mayor volatilidad y determinados servicios regulados, disminuyó por tercer mes consecutivo hasta situarse en 4.54 % interanual, manteniéndose dentro del rango meta de 4 % ± 1 % establecido por el Banco Central.

Combustibles y transporte lideran aumentos de precios

El grupo Transporte registró una inflación mensual de 1.57 %, convirtiéndose en el componente de mayor incidencia en el comportamiento general de los precios durante octubre.

Según el Banco Central, este incremento respondió principalmente a los ajustes en los precios de las gasolinas regular y premium, así como del gasoil, autorizados por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

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Los aumentos estuvieron vinculados a tres meses consecutivos de alzas en las cotizaciones internacionales del petróleo, en medio de las persistentes tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

También contribuyeron los incrementos en los precios de los automóviles y en las tarifas de algunos servicios de transporte terrestre.

En sentido contrario, los pasajes aéreos registraron disminuciones que contribuyeron a moderar parcialmente la inflación de este grupo.

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El transporte encabezó las alzas de precios en octubre de 2026, con una variación de 1.57 %, mientras que la inflación mensual se situó en 0.58 % y la interanual en 5.14 %, según datos del Banco Central de la República Dominicana.

Plátanos, huevos y arroz presionan el costo de los alimentos

El grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas registró una variación mensual de 0.41 %, impulsada por el encarecimiento de varios productos de consumo habitual en los hogares dominicanos.

Entre los productos que registraron aumentos de precios se encuentran:

Plátanos en sus distintas variedades.

Batatas.

Guandules verdes.

Guineos verdes.

Huevos.

Arroz.

Agua purificada.

En contraste, el Banco Central identificó reducciones en los precios de varios alimentos, entre ellos:

Pollo fresco.

Naranjas.

Yuca.

Carne corriente de cerdo.

Aguacates.

Estas disminuciones contribuyeron a moderar el incremento general de los precios de los alimentos durante octubre.

Restaurantes y servicios personales también registran alzas

Además del transporte y los alimentos, otros grupos de bienes y servicios experimentaron incrementos durante octubre.

El grupo Restaurantes y Hoteles registró una variación de 0.48 %, debido principalmente al aumento de los precios de las comidas preparadas fuera del hogar, especialmente el plato del día y los víveres con acompañamiento.

Por su parte, Bienes y Servicios Diversos presentó una inflación de 0.46 %, asociada al encarecimiento de servicios de cuidado personal, como el corte, lavado y peinado del cabello.

En Muebles y Artículos para el Hogar, la variación fue de 0.40 %, mientras que Bebidas Alcohólicas y Tabaco registró un incremento de 0.78 %, principalmente por las alzas en las cervezas envasadas.

En conjunto, los grupos Transporte, Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Bienes y Servicios Diversos y Restaurantes y Hoteles explicaron el 83.35 % de la inflación mensual.

Gran Santo Domingo y Cibao registran mayor inflación

El informe del Banco Central revela diferencias en el comportamiento de los precios entre las distintas regiones del país.

La región Ozama, integrada por el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, registró la mayor inflación mensual, con 0.65 %, seguida de la región Norte o Cibao, con 0.61 %.

En tanto, la región Este presentó una variación de 0.43 %, mientras que la región Sur registró la menor inflación, con 0.39 %.

El organismo explicó que las mayores tasas observadas en Ozama y el Cibao estuvieron relacionadas con los incrementos en los precios del transporte y los alimentos.

En las regiones Este y Sur, las reducciones en el precio del pollo fresco contribuyeron a moderar el comportamiento del índice.

Hogares de mayores ingresos registran mayor variación de precios

El análisis por estratos socioeconómicos también reflejó diferencias en el impacto de la inflación durante octubre.

Los hogares pertenecientes al quintil de menores ingresos registraron una variación de precios de 0.43 %, mientras que los quintiles 2 y 3 presentaron tasas de 0.50 % y 0.52 %, respectivamente.

Por su parte, los quintiles 4 y 5, correspondientes a los hogares de mayores ingresos, experimentaron aumentos de 0.65 % y 0.71 %, respectivamente.

Según el Banco Central, estas diferencias respondieron principalmente a la mayor incidencia del grupo Transporte en los patrones de consumo de los hogares de ingresos más elevados.

Inflación subyacente mantiene tendencia a la baja

Pese al incremento de la inflación general, el Banco Central destacó que la inflación subyacente interanual continuó desacelerándose y alcanzó 4.54 % en octubre.

Este indicador acumula una reducción de 42 puntos básicos respecto al 4.96 % registrado en junio y julio de 2026.

En términos mensuales, la inflación subyacente fue de 0.45 %.

El organismo explicó que este indicador permite evaluar con mayor precisión las presiones inflacionarias relacionadas con las condiciones monetarias de la economía, al excluir componentes cuyos precios suelen responder a factores externos o administrativos.

Entre estos se encuentran los combustibles, algunos alimentos de precios volátiles, las tarifas reguladas de electricidad y transporte, las bebidas alcohólicas y el tabaco.

De esta manera, la inflación general se situó por encima del límite superior del rango meta del Banco Central, mientras que la subyacente permaneció dentro del objetivo establecido por las autoridades monetarias.