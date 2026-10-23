El costo de esperar I Jaime Aristy Escuder

La inflación de septiembre en el Reino Unido subió al 3.5%, desde el 3.1% en agosto, su nivel más alto en casi un año. El origen de la inflación es conocido. El choque energético desatado por la guerra con Irán encareció los combustibles, que encabezaron el alza. Sin embargo, el dato más preocupante es que la inflación de servicios, variación de precios que refleja las presiones internas, subió del 3.4% al 3.7%, por encima de lo esperado. La inflación subyacente, la que excluye los precios de los alimentos, energía, alcohol y tabaco, pasó del 2.6% al 2.8% en septiembre. Ello revela que el choque externo empieza a filtrarse al resto de la economía.

A pesar de esa información, el Banco de Inglaterra prefirió esperar. Mientras la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón subieron sus tasas en los últimos meses, su comité de política monetaria se mantuvo dividido sobre si el alza de la energía sería pasajera. Ahora el mercado da casi por segura una subida de un cuarto de punto, al 4%, en noviembre. El propio banco proyecta que la inflación llegará al 4% en el primer trimestre de 2027, el doble de la meta.