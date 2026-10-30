La Fed cede ante la presión electoral | Jaime Aristy Escuder

El 28 de octubre de 2026, la Reserva Federal mantuvo su tasa de referencia en el rango del 3.75% al 4%, mediante una votación de 10 a 2. La gobernadora Lisa Cook y la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, se inclinaron por un alza de un cuarto de punto.

Un día después, los datos de inflación y del crecimiento económico eran compatibles con el incremento de las tasas de interés. El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), la medida que guía a la Fed, subió 0.5% en septiembre y su variación interanual pasó del 3.4% al 3.6%. El componente subyacente de ese índice de precios se aceleró al 3.1%. Mientras, el producto interno bruto creció a una tasa anualizada de un 3.4% en el tercer trimestre, lo que sugiere que la economía está en un territorio propicio para nuevos aumentos de precios.