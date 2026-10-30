La Fed cede ante la presión electoral | Jaime Aristy Escuder

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El 28 de octubre de 2026, la Reserva Federal mantuvo su tasa de referencia en el rango del 3.75% al 4%, mediante una votación de 10 a 2. La gobernadora Lisa Cook y la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, se inclinaron por un alza de un cuarto de punto.
Un día después, los datos de inflación y del crecimiento económico eran compatibles con el incremento de las tasas de interés. El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), la medida que guía a la Fed, subió 0.5% en septiembre y su variación interanual pasó del 3.4% al 3.6%. El componente subyacente de ese índice de precios se aceleró al 3.1%. Mientras, el producto interno bruto creció a una tasa anualizada de un 3.4% en el tercer trimestre, lo que sugiere que la economía está en un territorio propicio para nuevos aumentos de precios.
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Las condiciones económicas no permiten justificar la pausa del ciclo alcista de tasas de interés. El factor clave de la decisión fue el certamen electoral de mitad de período a celebrarse el 3 de noviembre. Aunque Kevin Warsh afirmó que la política no influye en sus decisiones, parece ser que, en esta ocasión, lo hizo de forma contundente.
Los mercados asignan un 80% de probabilidad a un aumento en diciembre, cuando las urnas ya habrán hablado. La pausa no es un cambio de rumbo, sino un aplazamiento con fecha conveniente. El riesgo es que aumente la persistencia de la inflación y se deteriore la credibilidad de la Reserva Federal.
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