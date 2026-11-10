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Santo Domingo, República Dominicana. – El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, aseguró que el sector comercial cuenta con las condiciones para garantizar el abastecimiento de los principales productos alimenticios durante la temporada navideña, especialmente de pollo y cerdo, dos de las carnes de mayor demanda en esta época del año.

García informó que, pese a los incrementos registrados en los precios de los combustibles desde marzo hasta noviembre de 2026, los comerciantes asociados a la entidad han mantenido estables los precios de los principales artículos de consumo básico, a la espera de una posible reducción en los precios internacionales del petróleo y sus derivados a finales de noviembre.

Explicó que el aumento de los combustibles representa una presión sobre los costos de distribución y transporte de mercancías. Sin embargo, indicó que la apreciación del peso dominicano frente al dólar ha contribuido a mantener la estabilidad de los precios en el mercado nacional.

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En ese sentido, señaló que la tasa del dólar ha pasado de aproximadamente RD$63.50 a un rango de RD$59 a RD$61, situación que ha favorecido las operaciones comerciales y los costos de adquisición de mercancías.

Precios de los principales alimentos

García indicó que el arroz selecto mantiene precios estables en 2026.

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El saco de 125 libras cuesta entre RD$3,600 y RD$3,950 al por mayor, mientras que en supermercados la libra se vende entre RD$33 y RD$35. Las marcas empacadas en fundas de cinco y diez libras oscilan entre RD$39 y RD$45 por libra.



En cuanto al pollo, explicó que el precio en granja oscila entre RD$42 y RD$45 la libra, mientras que el pollo procesado se comercializa a nivel mayorista entre RD$55 y RD$58, llegando al consumidor final a precios de entre RD$70 y RD$84 la libra.

Sobre otros productos de consumo frecuente, detalló que los huevos se venden en granja entre RD$5.20 y RD$5.50 la unidad, mientras que los cartones de 30 unidades se encuentran entre RD$180 y RD$225 en los supermercados.

En el caso de los productos agrícolas, el ajo se comercializa entre RD$95 al por mayor y RD$120 a RD$130 al detalle.

La cebolla importada se encuentra entre RD$30 y RD$37 al por mayor y entre RD$40 y RD$45 al consumidor final, dijo Iván

Las habichuelas pintas se venden entre RD$43 y RD$45 la libra

al por mayor y entre RD$50 y RD$60 al detalle.

Mientras que las habichuelas rojas José Beta, procedentes de San Juan de la Maguana, alcanzan los RD$72 al por mayor y RD$85 al consumidor.

Asimismo, las pastas alimenticias mantienen precios mayoristas de entre RD$270 y RD$315 por funda de diez libras, con un precio de venta al detalle de aproximadamente RD$35 la libra.

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Alzas en aceite, papas y derivados del petróleo

Productos con mayores incrementos

García identificó entre los productos que han experimentado mayores incrementos el aceite de soya, cuyo galón pasó de RD$570 a un rango de RD$600 a RD$630, así como las papas, que pasaron de RD$30 a RD$45 y RD$50 la libra.

Finalmente, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes señaló que los derivados del petróleo también inciden en los costos de productos de limpieza, cosméticos y plásticos, debido a su relación con las materias primas y los procesos de fabricación y distribución.

La entidad mantiene el seguimiento al comportamiento de los costos de adquisición y distribución de mercancías, con el propósito de contribuir a la estabilidad del comercio y garantizar que los consumidores puedan disponer de los principales productos de la canasta familiar durante las festividades navideñas.