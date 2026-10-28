Expo Feria Inmobiliaria ConstruMedia 2026 reunirá a más de 70 empresas

Santo Domingo, RD.- ConstruMedia anunció la realización de la Expo Feria Inmobiliaria ConstruMedia 2026, que se celebrará los días 13, 14 y 15 de noviembre en el Centro de Convenciones del Hotel Dominican Fiesta, con Scotiabank como banco oficial.

Durante un encuentro entre ejecutivos de ambas empresas, se intercambiaron impresiones sobre la decimocuarta edición del evento, en la que se presentarán proyectos inmobiliarios tanto en la ciudad como destinados a segunda vivienda en zonas de playa y montaña, con opciones para una amplia variedad de presupuestos.

Construcción y equipamiento de inmuebles

Sadery Abreu, CEO de ConstruMedia, informó que este año el evento contará con más de 70 empresas expositoras, entre ellas destacadas constructoras y desarrolladoras del país, así como firmas especializadas en materiales de terminación, acabados, soluciones para la construcción y equipamiento de inmuebles.

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Expo Feria Inmobiliaria ConstruMedia se ha consolidado como un importante punto de encuentro para la industria, contribuyendo a incentivar la inversión en bienes raíces y a dinamizar las ventas durante el último trimestre del año, al reunir en un mismo escenario a desarrolladores, suplidores, profesionales y potenciales adquirentes.