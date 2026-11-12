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El experto en prevención de lavado de activos Emerson Díaz Cabral advirtió sobre los riesgos que enfrentan los sectores de juegos de azar, cooperativas y dealers de vehículos ante el posible uso de sus operaciones para legitimar dinero proveniente de actividades criminales.

Durante una entrevista en el programa 55 Minutos, conducido por Julissa Céspedes, Díaz Cabral explicó que estos negocios forman parte de la actividad económica cotidiana de miles de dominicanos.

Sin embargo, señaló que el manejo de grandes cantidades de efectivo y las diferencias en sus mecanismos de supervisión los convierten en sectores vulnerables.

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«Su alto manejo de efectivo y la variabilidad en sus controles se convierten en sectores vulnerables de frente al ilícito de lavado de activos», expresó.

¿Cómo pueden utilizarse estos negocios para lavar dinero?

Entrada de recursos ilícitos en la economía

Díaz Cabral explicó que las operaciones de estos sectores pueden servir para introducir recursos ilícitos en la economía formal.

Detalló algunas prácticas que podrían utilizarse para ocultar el origen del dinero:

Cooperativas: préstamos simulados, incorporación de socios ficticios y depósitos sin justificación económica.

Dealers de vehículos: compra de automóviles de alta gama con fondos provenientes de actividades ilícitas.

Juegos de azar: utilización de fichas, pagos de premios y apuestas para aparentar que el dinero procede de actividades legítimas.

Sobre las cooperativas, el especialista advirtió que estas prácticas pueden comprometer los ahorros de sus asociados.

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En el caso de los dealers, explicó que la compra de vehículos de lujo con recursos ilícitos puede distorsionar el mercado y perjudicar a los consumidores que realizan transacciones legítimas.

Mientras tanto, en los establecimientos de juegos de azar, las apuestas y los pagos de premios pueden utilizarse para dar apariencia legal a fondos de origen criminal.

El impacto en las comunidades

El experto advirtió que las consecuencias del lavado de activos no se limitan a las empresas involucradas.

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También pueden afectar directamente a las comunidades que dependen de esos negocios y de los servicios que ofrecen.

«Este impacto social incluye pérdidas de ahorros comunitarios, cierre de negocios honestos, debilitamiento de la confianza en esos sectores que deberían impulsar el desarrollo local», señaló.

Prevención y señales de cumplimiento

Díaz Cabral consideró necesario fortalecer los mecanismos de prevención para reducir la posibilidad de que estos establecimientos sean utilizados en operaciones ilícitas.

Controles y capacitación para prevenir el lavado

Como parte de las medidas necesarias, el especialista planteó reforzar los controles internos y promover una mayor preparación de quienes trabajan en estos sectores.

Entre las acciones que destacó figuran:

Establecer controles más rigurosos sobre las operaciones financieras.

Capacitar al personal para identificar transacciones sospechosas.

Fortalecer la cultura de cumplimiento de las normas contra el lavado de activos.

Proteger los recursos de los usuarios y la estabilidad de las comunidades.

«La prevención requiere de controles más robustos, de capacitación sectorial y una cultura de cumplimiento que proteja a los usuarios y a las comunidades», concluyó.

Pocos reportes en el sector no financiero

Durante la presentación del tema en 55 Minutos, Julissa Céspedes señaló que los sectores no financieros representan cerca del 86 % de los sujetos obligados inscritos, pero produjeron apenas 156 reportes de operaciones sospechosas durante el año anterior.

La conductora destacó que esta diferencia representa una señal de alerta sobre el cumplimiento de las obligaciones de prevención en actividades donde circula una importante cantidad de efectivo.

Los sujetos obligados deben cumplir con las disposiciones de prevención del lavado de activos y reportar las operaciones sospechosas conforme a la normativa dominicana.