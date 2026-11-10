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La Página Abierta publicada el 4 de noviembre por el Banco Central interpreta erróneamente la clasificación del Fondo Monetario Internacional del régimen cambiario de facto. En dos ocasiones se afirma en dicho documento que el organismo internacional reclasificó el régimen como de “libre flotación”. Esa aseveración es incorrecta.

En el informe del Artículo IV de 2025 queda claro que el FMI lo reclasificó como “flotante”, una categoría distinta y menos estricta respecto a las intervenciones oficiales en el mercado.

Qué exige la flotación libre

El primero exige que la intervención en el mercado sea excepcional y que se demuestre que “no se intervino en más de tres ocasiones en los seis meses anteriores, de no más de tres días hábiles cada una”. Parece que las autoridades monetarias dominicanas pretenden difundir la idea de que el régimen cambiario es más libre de lo que en realidad es.

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Las señales de un régimen administrado

Cuando se examina la clasificación de los regímenes cambiarios del FMI, resulta evidente que el contenido de la carta bomba enviada a el 19 de octubre —con las advertencias para que los intermediarios financieros eviten las posturas cambiarias atípicas— se aproxima más a los instrumentos característicos de un esquema administrado que a los de uno flotante. El FMI indica q

ue el ejercicio de persuasión moral, que restringe la actividad cambiaria, es un instrumento propio de los regímenes de tipo de cambio fijo o administrado, no de uno flotante. Así las cosas, le recomiendo al Banco Central que corrija su error.