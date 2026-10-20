El Banco Central toma una decisión costosa I Jaime Aristy Escuder

En la subasta del 14 de octubre, el Banco Central anunció 10,000 millones de pesos, recibió ofertas por 37,690 millones y adjudicó 8,624 millones, el 86% de lo anunciado. Esa cifra supera el 16% alcanzado en las dos subastas anteriores. No obstante, casi todo se concentró en la nota nueva con vencimiento a 2031, que captó el 88% de las ofertas y en la que se colocaron 7,885 millones. En las tres notas vigentes se adjudicaron apenas 739 millones.

La decisión de captar en el tramo largo de la curva de rendimiento tiene consecuencias sobre el déficit cuasifiscal. En la misma subasta, el Banco Central decidió aceptar en promedio cerca del 9.98% por la nota de marzo de 2028 y 10.86% por la de 2031, unos 90 puntos básicos más.