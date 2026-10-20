El Banco Central toma una decisión costosa I Jaime Aristy Escuder

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En la subasta del 14 de octubre, el Banco Central anunció 10,000 millones de pesos, recibió ofertas por 37,690 millones y adjudicó 8,624 millones, el 86% de lo anunciado. Esa cifra supera el 16% alcanzado en las dos subastas anteriores. No obstante, casi todo se concentró en la nota nueva con vencimiento a 2031, que captó el 88% de las ofertas y en la que se colocaron 7,885 millones. En las tres notas vigentes se adjudicaron apenas 739 millones.
La decisión de captar en el tramo largo de la curva de rendimiento tiene consecuencias sobre el déficit cuasifiscal. En la misma subasta, el Banco Central decidió aceptar en promedio cerca del 9.98% por la nota de marzo de 2028 y 10.86% por la de 2031, unos 90 puntos básicos más.
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Pagar esa prima solo se justificaría si dentro de dos años las tasas fueran aún más altas. Con las que aceptó el Banco Central, alargar el plazo solo resultaría conveniente si en 2028 tuviera que refinanciarse por encima del 11.6%. Tal como se alertó la semana pasada, esa expectativa contradice su proyección de que la inflación convergerá a la meta en los próximos meses. Si, por el contrario, las tasas de rendimiento regresaran a niveles cercanos al 9.5%, parecidos a los de julio, haberse endeudado a cinco años en lugar de a dos años le costaría al organismo emisor el equivalente hoy a unos 340 millones de pesos adicionales, solo por esta colocación.
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