El Banco Central acepta mayor tasa de interés | Jaime Aristy Escuder

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La subasta de Notas del Banco Central del 14 de octubre confirmó lo que el mercado anticipaba. Después de dos subastas en las que apenas había incrementado sus tasas de interés respecto a julio, la institución aceptó rendimientos cercanos a los que requería el mercado.
En la columna del lunes pasado, «Tasas poco atractivas,» se advirtió que la nueva nota a cinco años, con vencimiento en 2031 y cupón del 10.25%, difícilmente se colocaría a la par. Las ofertas rechazadas el 7 de octubre y los bonos soberanos en dólares llevados a pesos apuntaban a que el mercado exigiría al menos 11.5% por un título a 2031.
Los resultados de la subasta del 14 de octubre ratificaron dicho cálculo. Las ofertas rechazadas por la nueva nota pedían en promedio el 11.67%, frente al 11.5% estimado. El mercado demandó un retorno en pesos casi equivalente al que paga el Estado en dólares.
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También se anticipó que el Banco Central podría recurrir a la nota nueva para elevar tasas sin admitirlo abiertamente. Eso fue justo lo que sucedió. En las tres notas existentes mantuvo los mismos topes de las subastas anteriores, 9.99% para las dos que vencen en 2028 —en marzo y noviembre— y 10.25% para la que vence en 2030, lo que provocó que el monto adjudicado en esas notas fuese insignificante.
En contraste, para la nota de 2031 aceptó rendimientos de hasta el 11%, 75 puntos básicos por encima de su cupón, pero 67 puntos básicos por debajo de lo que quería el mercado. Dado que el tope volvió a ser una tasa redonda, se demuestra que, a pesar de que se aceptó una mayor tasa de interés, la subasta sigue sin funcionar como un mecanismo eficiente para descubrir y fijar el precio.
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