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El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, informó a una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) que la economía dominicana ha mantenido un desempeño superior al previsto durante 2026, pese al complejo entorno internacional.

Valdez Albizu ofreció estas declaraciones durante un encuentro con la misión del Artículo IV del FMI, encabezada por Michael Perks, que visitó el país para realizar una evaluación de la evolución económica nacional y sus perspectivas.

Crecimiento y perspectivas para 2026

Durante la reunión, el gobernador destacó que la economía registró un crecimiento de 5.6 % en septiembre, con lo que acumuló una expansión de 4.6 % durante el período enero-septiembre de este año.

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Asimismo, indicó que las perspectivas apuntan a un crecimiento cercano al 4.5 % al cierre de 2026, impulsado por el comportamiento de la inversión y la resiliencia del sector externo, lo que situaría a República Dominicana entre las economías de mayor crecimiento de la región.

FMI destaca mejora de la calificación

De su lado, Michael Perks valoró el desempeño de la economía dominicana y destacó la reciente mejora de la calificación crediticia soberana otorgada por Fitch Ratings, que elevó la nota del país de BB- a BB, con perspectiva estable.

El jefe de la misión también reiteró la disposición del organismo internacional de continuar colaborando con República Dominicana mediante asesoramiento y acompañamiento en la implementación de políticas económicas y financieras.

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Abinader destaca crecimiento pese a crisis internacionales

En septiembre pasado, el presidente Luis Abinader también se refirió al comportamiento de la economía dominicana y aseguró que el Gobierno ha logrado mantener la estabilidad económica frente a distintas crisis internacionales que han coincidido con sus períodos de gestión.

Durante su participación en el encuentro La Agenda Semanal, el mandatario destacó que la economía registró un crecimiento de 4.5 % hasta julio de 2026, pese a las dificultades del entorno internacional.

«El Gobierno ha logrado mantener la estabilidad económica y amortiguar el impacto de las crisis, a pesar de que sus períodos han pasado por varias situaciones internacionales», afirmó Abinader.

Asimismo, resaltó el comportamiento de varios sectores e indicadores económicos, entre ellos el turismo, las exportaciones, las remesas y la inversión extranjera. También mencionó la reducción de la inflación.

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Abinader explicó que su llegada al Gobierno estuvo marcada por la pandemia de COVID-19, una emergencia sanitaria que paralizó gran parte de la actividad económica mundial y tuvo importantes repercusiones en el país.

Según recordó, al inicio de su administración la economía dominicana operaba aproximadamente al 50 % de su capacidad, en medio de las restricciones establecidas para enfrentar la propagación del virus.

El jefe de Estado también identificó la invasión de Rusia a Ucrania como otro de los acontecimientos internacionales que afectaron el desempeño económico dominicano, debido al incremento de los precios de las materias primas y los combustibles.

Entre los indicadores económicos y sociales destacados por el mandatario figuran:

Crecimiento económico: 4.5 % hasta julio de 2026.

Ocupación femenina: 51.1 % al cierre de 2025, superando por primera vez el 50 %.

Turismo: crecimiento destacado entre los sectores de la economía.

Exportaciones, remesas e inversión extranjera: indicadores resaltados por el presidente.

Inflación: el mandatario también señaló su reducción.

Estas declaraciones forman parte de los antecedentes sobre el desempeño económico presentados por el Gobierno durante 2026, en un contexto en el que el Banco Central también expuso ante la misión del FMI los resultados del crecimiento nacional y las perspectivas para el cierre del año.