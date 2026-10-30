Navidad por las nubes: vuelos hacia RD se encarecen en diciembre

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Comprar un vuelo para viajar a República Dominicana durante diciembre puede representar un gasto considerablemente para quienes vienen a hacer turismo y para los dominicanos residentes en el extranjero.
Esto debido al incremento considerable de las tarifas aéreas que se registra con la llegada de la temporada alta.
Comparación de precios
Una comparación de precios entre noviembre y mediados de diciembre de 2026 evidencia aumentos que oscilan entre un 50 % y más de un 350 %, dependiendo del lugar de procedencia, la aerolínea y la cercanía de las fechas festivas.
Durante este levantamiento a través de las páginas Webs de diversas aerolíneas comprobamos que los incrementos comienzan a hacerse más notorios a partir del 15 de noviembre y se intensifican durante la segunda quincena de diciembre, cuando aumenta la demanda de vuelos por los desplazamientos familiares y turísticos propios de la época.
Desde España: vuelos superan los RD$60,000
Para quienes viajan desde Madrid, España, las tarifas de las aerolíneas que ofrecen conexiones directas con Santo Domingo también reflejan el impacto de la temporada navideña.
Para el 15 de diciembre, Air Europa presenta boletos desde aproximadamente RD$61,041, equivalentes a unos US$1,020. En el caso de Iberia, los precios se sitúan entre RD$66,385 y RD$79,103, alrededor de US$1,110 a US$1,320.
Otras líneas aéreas
World2Fly, otra de las compañías que conecta España con República Dominicana, también enfrenta una mayor presión sobre su disponibilidad durante las semanas centrales de diciembre, cuando los asientos pueden agotarse o comercializarse a tarifas superiores.
De acuerdo con las referencias disponibles, el incremento promedio para los vuelos directos desde Madrid puede representar entre RD$21,000 y RD$31,000 adicionales, equivalente a una variación aproximada de entre 50 % y 80 % respecto a noviembre.
Esto partiendo de que a hasta el 15 de noviembre los precios se mantienen en World2Fly desde DOP 20,025; Iberia desde 35,366 hasta 38,813. Mientras que, en Air Europa desde DOP 45,639 todo dependerá del tiempo de reservas.
Nueva York: aumentos superiores al 200 %
Desde Nueva York, uno de los principales puntos de conexión de la diáspora dominicana, las diferencias entre noviembre y diciembre son particularmente significativas.
Los boletos pueden subir entre un 50% y un 100% (o más) en comparación con los meses regulares.
En noviembre, JetBlue ofrece vuelas desde $290 a $370 USD (aproximadamente 17,000 a 22,000 DOP) en rutas directas a Santiago o Santo Domingo.
Mientras que, American Airlines y Delta desde $330 a $450 USD (con conexiones o tarifas básicas de cabina).
Sin embargo, para el 15 de diciembre, los boletos desde Nueva York a RD en fechas cercanas a Navidad con JetBlue o American Airlines pueden oscilar entre $550 y $950+ USD (dependiendo de qué tan cerca de las fiestas se reserve).
Esto representa un incremento aproximado de entre 213 % y 251 % frente a la tarifa de noviembre utilizada como referencia.
En American Airlines, los precios para esa misma fecha se sitúan entre RD$24,440 y RD$36,153. Frente a la referencia de noviembre, el aumento oscila aproximadamente entre 64 % y 143 %, aunque las opciones de conexión y las condiciones tarifarias pueden variar.
Notas relacionadas
Miami: tarifas pueden aumentar hasta 350 %
La ruta Miami-Santo Domingo también experimenta una variación importante durante la temporada navideña.
En temporada regular, los vuelos de American Airlines desde Miami a Santo Domingo tienen una tarifa de $296 a $350 USD; mientras, JetBlue (desde Fort Lauderdale) desde $260 a $310 USD. En cambio si viajas por Delta pagará desde $430 USD en promedio.
Sin embargo, a partir del 15 de diciembre, la tarifa de vuelo suelen situarse entre $450 y $650+ USD para fechas navideñas.
Desde Puerto Rico en JetBlue desde $353 USD en adelante para vuelos directos cortos hacia Santo Domingo o Punta Cana. Otras aerolíneas (como Frontier o Arajet): Opciones locales o de bajo costo desde $225 a $240 USD.
En diciembre la cosa cambia: Tienden a subir a rangos de $350 a $450+ USD en días de alta demanda.
Al comparar estos valores con la tarifa inicial de noviembre, el incremento aproximado se sitúa entre 154 % y 360 %. Esto significa que un boleto que podía encontrarse por menos de RD$9,000 en noviembre puede superar los RD$40,000 durante las fechas de mayor demanda.
Navidad y Año Nuevo: las fechas más costosas
El comportamiento de las tarifas evidencia que la cercanía de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo constituye uno de los principales factores que inciden en el encarecimiento de los boletos aéreos.
Los días próximos al 24 y 31 de diciembre suelen concentrar una mayor demanda, por lo que los precios pueden superar las referencias registradas para el 15 de diciembre, especialmente cuando quedan pocos asientos disponibles en los vuelos directos.
Aunque las variaciones no son iguales para todas las compañías, las rutas desde Miami y Nueva York muestran algunos de los incrementos porcentuales más pronunciados, mientras que los vuelos desde Madrid también alcanzan tarifas superiores a los RD$60,000.
Por esta razón, quienes tienen previsto viajar a República Dominicana para compartir las festividades con sus familiares deben considerar la compra anticipada de sus boletos y comparar las opciones disponibles, tomando en cuenta que los precios cambian constantemente.
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