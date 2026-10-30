Navidad por las nubes: vuelos hacia RD se encarecen en diciembre

Santo Domingo, RD.- A propósito de la llegada de las festividades de Navidad y Año Nuevo, CDN quiso establecer un balance de cómo andan los precios para viajar a República Dominicana y como estos se dispara para diciembre.

Comprar un vuelo para viajar a República Dominicana durante diciembre puede representar un gasto considerablemente para quienes vienen a hacer turismo y para los dominicanos residentes en el extranjero.

Esto debido al incremento considerable de las tarifas aéreas que se registra con la llegada de la temporada alta.

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Comparación de precios

Una comparación de precios entre noviembre y mediados de diciembre de 2026 evidencia aumentos que oscilan entre un 50 % y más de un 350 %, dependiendo del lugar de procedencia, la aerolínea y la cercanía de las fechas festivas.

Durante este levantamiento a través de las páginas Webs de diversas aerolíneas comprobamos que los incrementos comienzan a hacerse más notorios a partir del 15 de noviembre y se intensifican durante la segunda quincena de diciembre, cuando aumenta la demanda de vuelos por los desplazamientos familiares y turísticos propios de la época.

Desde España: vuelos superan los RD$60,000

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Para quienes viajan desde Madrid, España, las tarifas de las aerolíneas que ofrecen conexiones directas con Santo Domingo también reflejan el impacto de la temporada navideña.

Para el 15 de diciembre, Air Europa presenta boletos desde aproximadamente RD$61,041, equivalentes a unos US$1,020. En el caso de Iberia, los precios se sitúan entre RD$66,385 y RD$79,103, alrededor de US$1,110 a US$1,320.

Otras líneas aéreas

World2Fly, otra de las compañías que conecta España con República Dominicana, también enfrenta una mayor presión sobre su disponibilidad durante las semanas centrales de diciembre, cuando los asientos pueden agotarse o comercializarse a tarifas superiores.

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De acuerdo con las referencias disponibles, el incremento promedio para los vuelos directos desde Madrid puede representar entre RD$21,000 y RD$31,000 adicionales, equivalente a una variación aproximada de entre 50 % y 80 % respecto a noviembre.

Esto partiendo de que a hasta el 15 de noviembre los precios se mantienen en World2Fly desde DOP 20,025; Iberia desde 35,366 hasta 38,813. Mientras que, en Air Europa desde DOP 45,639 todo dependerá del tiempo de reservas.

Nueva York: aumentos superiores al 200 %

Desde Nueva York, uno de los principales puntos de conexión de la diáspora dominicana, las diferencias entre noviembre y diciembre son particularmente significativas.

Los boletos pueden subir entre un 50% y un 100% (o más) en comparación con los meses regulares.

En noviembre, JetBlue ofrece vuelas desde $290 a $370 USD (aproximadamente 17,000 a 22,000 DOP) en rutas directas a Santiago o Santo Domingo.

Mientras que, American Airlines y Delta desde $330 a $450 USD (con conexiones o tarifas básicas de cabina).

Sin embargo, para el 15 de diciembre, los boletos desde Nueva York a RD en fechas cercanas a Navidad con JetBlue o American Airlines pueden oscilar entre $550 y $950+ USD (dependiendo de qué tan cerca de las fiestas se reserve).

Esto representa un incremento aproximado de entre 213 % y 251 % frente a la tarifa de noviembre utilizada como referencia.

En American Airlines, los precios para esa misma fecha se sitúan entre RD$24,440 y RD$36,153. Frente a la referencia de noviembre, el aumento oscila aproximadamente entre 64 % y 143 %, aunque las opciones de conexión y las condiciones tarifarias pueden variar.