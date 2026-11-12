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Santo Domingo, RD.- La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) inició hoy su XXIV Congreso sobre Prevención de Riesgos Laborales, dedicado a la nueva cultura empresarial, la salud mental y el bienestar de los trabajadores.

En la jornada, expertos nacionales e internacionales, ejecutivos del sector privado y autoridades analizarán los principales desafíos de la seguridad ocupacional y la sostenibilidad de las empresas.

El encuentro, que se extenderá hasta este jueves, en el hotel Jaragua, inició con las palabras de la presidenta de Copardom, Laura Peña Izquierdo, y las intervenciones del ministro de Trabajo, Eddy Olivares, y del director ejecutivo del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), Agustín Burgos Tejada.

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Durante su discurso, Peña Izquierdo dijo que los riesgos laborales continúan representando un importante desafío para el país, ya que el año pasado se notificaron más de 34 mil accidentes laborales, de los cuales cerca de 24 mil fueron aprobados luego del proceso de calificación, mientras que se reportaron 267 casos de enfermedades profesionales.

La presidenta de la Copardom sostuvo que estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y utilizar los datos para tomar decisiones que protejan la vida y la integridad de los trabajadores.

Salud mental en el entorno laboral

La dirigente empresarial también llamó la atención sobre la salud mental en los entornos laborales, al señalar que el 50 por ciento de los empleados reportó haber experimentado mucho estrés el día anterior, mientras que apenas el 32 por ciento se declaró comprometido con su trabajo.

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En ese sentido, Peña Izquierdo consideró indispensable incorporar el bienestar emocional a las estrategias empresariales, fortalecer el liderazgo y promover ambientes laborales donde las personas puedan desempeñarse con seguridad, confianza y dignidad.

Enfatizó que la prevención debe trascender el cumplimiento de las normativas para convertirse en una verdadera cultura organizacional, asumida desde la alta dirección hasta cada puesto de trabajo.

“Porque no hay sostenibilidad sin personas, ni competitividad duradera sin confianza y no hay verdadero progreso empresarial si quienes lo hacen posible no pueden regresar a sus hogares sanos, seguros y con dignidad”, expresó.

Conferencias y especialistas del congreso

El programa académico inició con la conferencia “No se puede sostener un negocio sobre gente agotada: una conversación para repensar la salud mental como condición de sostenibilidad organizacional”, a cargo de Ariel Almazán, consultor y estratega en salud y bienestar.

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Durante la jornada de este miércoles también se contemplan las exposiciones de Nieves Ramos, directora corporativa de gestión humana del Grupo SID, sobre el caso de éxito en bienestar laboral de esa empresa; y de la psiquiatra y psicoterapeuta Margarita Quijano, con la conferencia “Del silencio al acompañamiento: salud mental en las organizaciones”.

Asimismo, el programa incluyó las intervenciones de Laura Herasme, creadora y mentora de EstrésBreak, con el título “Transforma la tensión en impulso creativo”; Melody Amarante, superintendente de entrenamiento y desarrollo de la Barrick, con el tema “De cero a competente: operadores de equipos pesados”; y Rafael Llanes, CEO de la empresa Skyview España, quien abordó sobre “La tecnología al servicio de las personas: IA para trabajar mejor y vivir más”.

Este martes también se programó la presentación de la Zona Cardio Segura de CEDIMAT.

Para este jueves 12 de noviembre está previsto el panel “La cultura desde la perspectiva de CEO”, con la participación de Rafael Izquierdo, presidente de Grupo Universal; Gisselle Valera, CEO de Barrick Pueblo Viejo; y Gaston Gabin, CEO de Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (Cemdoe).

La agenda continuará con Karina Guaba, vicepresidenta de gestión humana del Grupo Puntacana, quien expondrá sobre “La salud en el trabajo: una nueva forma de gestionar”; y Jeffrey Medina, especialista en seguridad y salud en el trabajo, con “¿Evacuar o permanecer? Decisiones seguras ante un sismo”.

También participarán Rayvelis Roa, Angélica Félix y Carmen Ulloa, con la conferencia “Prevención: el riesgo de lo normal, cuando la repetición transforma el riesgo en cultura”; Gabriela Alba, con “Tu estado es tu súper poder”; Tania de León, con una exposición sobre el Código Penal; y Juan F. Salcedo, de Barrick Pueblo Viejo, quien presentará “Estándar de oro en la gestión de flotilla”.

El Congreso concluirá con la conferencia “Bienestar revolucionario”, a cargo de Kendrith Rodríguez, fundador de Inspirax, seguida de las palabras de clausura de la presidenta de Copardom.

Esta vigésima cuarta edición coincide con la conmemoración del 80 aniversario de Copardom, institución fundada en 1946 y vinculada históricamente al fortalecimiento del diálogo social, la seguridad laboral y las relaciones entre empleadores y trabajadores en la República Dominicana.