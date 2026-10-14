Coopseguros apunta al top 10 de las aseguradoras del país

La Cooperativa Nacional de Seguros (Coopseguros) anunció su propósito de colocarse entre las diez primeras aseguradoras de la República Dominicana. Lo hizo durante su XXXV Asamblea General Ordinaria de Delegados, donde rindió cuentas del ejercicio 2025 ante representantes de sus 297 cooperativas socias inversionistas.

“Este Consejo se compromete a que, de la mano de hombres y mujeres con sentido de pertenencia y alto valor humano y profesional, impulsaremos las políticas e iniciativas necesarias para cimentar a COOPSEGUROS entre las diez primeras aseguradoras del país y demostrar, con hechos, que el modelo cooperativo funciona”, afirmó Manuel Antonio Gutiérrez Rosario, presidente del Consejo de Administración.

Al cierre de 2025, la institución ocupaba la posición 13 del mercado asegurador dominicano en primas cobradas. Ese año cobró RD$1,282.9 millones en primas netas, un 6.97 % más que el año anterior, y cumplió su meta anual de cobros.

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Una base financiera fortalecida

Al cierre del ejercicio, el patrimonio de COOPSEGUROS creció un 8.9 % hasta alcanzar RD$899.7 millones. El capital pagado subió un 12.8 %, hasta RD$648.3 millones, impulsado por la incorporación de seis nuevas cooperativas socias y por el aumento de aportes de las que ya formaban parte. Los estados financieros, auditados por la firma Moore ULA, SRL, recibieron opinión sin salvedad.

Los indicadores prudenciales de la cooperativa superan con holgura los mínimos legales. El índice de solvencia pasó de 4.31 a 5.94 y el de liquidez de 3.16 a 3.32, frente a un mínimo requerido de 1.00 en ambos casos.

En protección efectiva, COOPSEGUROS pagó y aprobó siniestros por RD$573.5 millones durante el año. “Un seguro no se mide solo por lo que vende, sino por cómo responde cuando llega el momento difícil”, expresó Gutiérrez Rosario.

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2026: el año de la cimentación

El presidente compartió las cifras del año en curso como muestra de que la institución avanza en la dirección trazada. Al cierre de agosto de 2026, las primas suscritas crecieron un 6.3 % frente a igual período del año anterior. Los beneficios experimentaron un crecimiento de 145.8 % y el margen de beneficios subió a 10.4 % de los ingresos.

“Si el 2025 fue el año de introspección, el 2026 será el año de la cimentación”, señaló.

Esa etapa toma forma en el Plan Estratégico 2026-2028, que articula 132 proyectos en 14 ejes estratégicos orientados al asegurado y a los intermediarios. El plan contempla la transformación digital de los servicios, con un portal transaccional y una aplicación móvil para que cada asegurado gestione desde donde esté las mismas solicitudes que hoy tramita en las oficinas. También prevé productos diseñados a la medida del sector cooperativo y la expansión territorial, para acercar el servicio a toda la geografía nacional.

“Allí donde haya una cooperativa, debe estar COOPSEGUROS”, sostuvo Gutiérrez Rosario. Describió como propósito de fondo del plan “convertir a COOPSEGUROS en la infraestructura de protección del movimiento cooperativo, para que ningún asociado enfrente solo una pérdida que puede ser compartida”.

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Respaldo del sector

Acompañaron al Consejo de Administración en la mesa principal Francisco Campos, intendente de Seguros; Maritza López de Ortiz, presidenta administradora del IDECOOP; Eufracia Gómez, presidenta del Consejo de Administración del CONACOOP; el senador Julito Fulcar, presidente ad vitam del CONACOOP; José Alvarado Roche, presidente de la Junta del Grupo Cooperativo de Seguros Múltiples; y el Dr. Jorge Asjana, rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También estuvieron Xiomara Pérez, presidenta del Consejo de Vigilancia, y Estón Fulcar, gerente general.

Sobre Coopseguros

La Cooperativa Nacional de Seguros, Inc. (Coopseguros) es la aseguradora del movimiento cooperativo dominicano. Sus dueñas son 297 cooperativas socias inversionistas. Protege a más de 253,000 personas a través de sus seguros de vida y ampara más de 59,000 bienes en los ramos de vehículos, incendio y otros riesgos. Su lema es “Porque en Coopseguros cuidamos lo que más valoras”.