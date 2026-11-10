¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

La Romana. La Cooperativa de Ahorros y Créditos Maimón (CoopMaimón) inauguró sus nuevas instalaciones en el Centro Comercial Multiplaza, en La Romana, como parte de su proceso de expansión y modernización de los servicios financieros que ofrece a sus asociados.

El traslado se produce tras tres años de operaciones en la provincia, período en el que la institución ha superado los 4,000 socios y colocado alrededor de RD$1,500 millones en créditos, destinados a respaldar proyectos personales, familiares y empresariales.



Fachada, CoopMaimón

La nueva sede cuenta con espacios más amplios y modernos, diseñados para mejorar la atención al público y responder al crecimiento de la demanda de servicios financieros en esta demarcación.

Publicidad

La oficina de La Romana corresponde a la sucursal número diez de las 13 que CoopMaimón mantiene distribuidas en el territorio nacional.

CoopMaimón destaca impacto de los créditos en La Romana

«el crecimiento de la institución responde al trabajo conjunto de sus organismos de dirección y del equipo gerencial, así como al compromiso de ofrecer soluciones financieras adaptadas a las necesidades de sus asociados», destacó el presidente de CoopMaimón, Marcos José Matías, durante el acto inaugural.

Financiamiento para familias y emprendimientos

Matías explicó que los financiamientos otorgados durante estos tres años han contribuido a que numerosas familias puedan completar el inicial de sus viviendas, adquirir apartamentos y electrodomésticos, además de impulsar pequeños negocios y emprendimientos.

El ejecutivo resaltó que la cooperativa busca facilitar el acceso al crédito a personas y sectores que, en determinadas circunstancias, enfrentan dificultades para obtener financiamiento a través de la banca comercial.

Publicidad

Asimismo, recordó que CoopMaimón cuenta con más de 200,000 asociados en todo el país, una base social que refleja el alcance de sus operaciones y su participación en el sistema cooperativo dominicano.

El presidente de la institución sostuvo que el cooperativismo representa una herramienta para impulsar oportunidades económicas y mejorar las condiciones de vida de las familias, más allá de los servicios tradicionales de ahorro y crédito.

Nueva sucursal impulsa la generación de empleos locales

La gerente general de CoopMaimón, Irma Grullón, destacó que la ampliación de las instalaciones también responde al crecimiento sostenido de las operaciones y a la necesidad de fortalecer la capacidad de atención a los asociados.

Publicidad

Uno de los aspectos resaltados por la ejecutiva fue el impacto de la sucursal en la generación de empleos en La Romana.

Aumento de la plantilla local

Según explicó, la oficina inició sus operaciones en 2023 con diez colaboradores y actualmente cuenta con aproximadamente 22 empleados, todos residentes de la provincia.

Este incremento representa más del doble del personal con el que comenzó a funcionar la sucursal, en correspondencia con la expansión de sus servicios y el aumento de su cartera de asociados.

Grullón señaló que los socios constituyen el principal activo de la cooperativa y destacó su importancia para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

También expresó su expectativa de que las nuevas instalaciones permitan ofrecer una atención más eficiente, mejorar la experiencia de los usuarios y ampliar la capacidad de respuesta ante las necesidades financieras de la población.

CoopMaimón fortalece su presencia en la región Este

Con el traslado de sus operaciones al Centro Comercial Multiplaza, CoopMaimón busca consolidar su presencia en La Romana y continuar ampliando el acceso a productos de ahorro y financiamiento.

La institución destacó que la modernización de sus instalaciones forma parte de una estrategia orientada a mejorar la calidad de los servicios y fortalecer su vinculación con las comunidades donde opera.

El acto inaugural contó con la participación de autoridades locales, representantes de distintos sectores de la provincia, directivos, ejecutivos y colaboradores de la cooperativa.

Con esta nueva etapa, CoopMaimón reafirma su apuesta por el crecimiento de sus operaciones en la región Este y por el financiamiento de iniciativas que contribuyan al desarrollo económico y social de La Romana.