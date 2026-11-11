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El Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche) conmemoró su 25 aniversario destacando los avances en el financiamiento a productores, el control de calidad de la leche y el respaldo a la producción nacional.

La institución informó que, entre febrero y octubre de este año, aprobó 117 préstamos por un monto de RD$225,094,250, destinados a la adquisición de ganado, instalación de sistemas de riego, mejoramiento de infraestructuras, equipamiento y capital de trabajo.

En materia de calidad e inocuidad, el Departamento Técnico Lácteo realizó 31 monitoreos, recolectó 634 muestras y efectuó 7,613 análisis de leche durante 2026. Además, desarrolló 18 capacitaciones y participó en ocho reuniones del Comité de Normas de Leche y Productos Lácteos del Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal).

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Impulso a la producción nacional

Conaleche también emitió 67 certificaciones vinculadas al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), para verificar la procedencia nacional de la leche destinada al Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La entidad destacó que esta labor favorece la participación de los ganaderos dominicanos en las compras públicas y amplía sus oportunidades de comercialización.

Durante la conmemoración, su director ejecutivo, Luis María Sánchez Falette, llamó a fortalecer la unidad entre el Gobierno, los productores, industriales e importadores.

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El funcionario propuso crear una mesa de trabajo que reúna a los distintos actores de la cadena láctea para establecer objetivos comunes, diseñar estrategias conjuntas y coordinar acciones frente a posibles amenazas externas que afecten la estabilidad del sector.

Actos conmemorativos y origen de Conaleche

Los actos conmemorativos comenzaron con una eucaristía de acción de gracias en la Catedral Primada de América y continuaron con una ofrenda floral en el Altar de la Patria.

Conaleche fue creado mediante la Ley 180-01, promulgada el 10 de noviembre de 2001, durante el gobierno del expresidente Hipólito Mejía.

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La institución reafirmó su compromiso de continuar impulsando una producción lechera más competitiva, sostenible y de mayor calidad en República Dominicana.