Con “Impulso colonial” Monte de Piedad busca fortalecer las mipymes

Santo Domingo, RD.- La Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad anunció “Impulso Colonial”, un programa dirigido a fortalecer 400 micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) de la Ciudad Colonial, mediante acceso al financiamiento, capacitación y acompañamiento para la formalización empresarial y la protección social de los trabajadores.

La propuesta contempla una tasa de interés preferencial del 8 % anual sobre saldo insoluto para el financiamiento de 250 negocios, sujeta a las validaciones y aprobaciones correspondientes. Asimismo, establece metas de capacitación para 350 empresarios y acompañamiento para la formalización de 200 establecimientos.

La iniciativa busca contribuir al crecimiento de los pequeños negocios, ampliar sus oportunidades de desarrollo y promover mejores condiciones para quienes generan empleos y dinamizan la actividad comercial de la Ciudad Colonial, un espacio de alto valor histórico, cultural y turístico para la República Dominicana.

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Impulso Colonial” representa una apuesta por el fortalecimiento

Para el administrador de Monte de Piedad, Welinton Grullón, “Impulso Colonial” representa una apuesta por el fortalecimiento de la actividad económica de la Ciudad Colonial, mediante un modelo que conecta el financiamiento, la formalización empresarial y la protección social.