Con “Impulso colonial” Monte de Piedad busca fortalecer las mipymes

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Santo Domingo, RD.- La Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad anunció “Impulso Colonial”, un programa dirigido a fortalecer 400 micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) de la Ciudad Colonial, mediante acceso al financiamiento, capacitación y acompañamiento para la formalización empresarial y la protección social de los trabajadores.
La propuesta contempla una tasa de interés preferencial del 8 % anual sobre saldo insoluto para el financiamiento de 250 negocios, sujeta a las validaciones y aprobaciones correspondientes. Asimismo, establece metas de capacitación para 350 empresarios y acompañamiento para la formalización de 200 establecimientos.
La iniciativa busca contribuir al crecimiento de los pequeños negocios, ampliar sus oportunidades de desarrollo y promover mejores condiciones para quienes generan empleos y dinamizan la actividad comercial de la Ciudad Colonial, un espacio de alto valor histórico, cultural y turístico para la República Dominicana.
Impulso Colonial” representa una apuesta por el fortalecimiento
Para el administrador de Monte de Piedad, Welinton Grullón, “Impulso Colonial” representa una apuesta por el fortalecimiento de la actividad económica de la Ciudad Colonial, mediante un modelo que conecta el financiamiento, la formalización empresarial y la protección social.
“La Ciudad Colonial es patrimonio, historia y una fuente de oportunidades para el país, por lo que fortalecer sus empresas significa apostar por una zona que combina identidad, actividad comercial y proyección turística. Con Impulso Colonial, queremos contribuir a que los negocios crezcan, se consoliden y encuentren en la formalización una oportunidad para avanzar, no una barrera. Porque apostar por ellos es apostar por espacios más organizados, competitivos y preparados para seguir proyectando lo mejor de la República Dominicana ante el mundo”.
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La iniciativa cuenta con el respaldo del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, como parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, promover su formalización y ampliar sus oportunidades de crecimiento.
Este acompañamiento reafirma la importancia de la coordinación entre las instituciones públicas para impulsar acciones que contribuyan al desarrollo de los pequeños negocios, la generación de empleos y la dinamización de la economía, especialmente en zonas de gran valor histórico, cultural y turístico como la Ciudad Colonial.
El plan de trabajo responde a desafíos identificados en el tejido comercial de la Ciudad Colonial, donde el acceso al crédito, las dificultades administrativas y las limitaciones en la gestión empresarial pueden representar obstáculos para el crecimiento de pequeños negocios.
El programa abre una oportunidad para fortalecer a los actores vinculados al desarrollo de la zona, con la mirada puesta en un entorno comercial capaz de responder a las nuevas exigencias del turismo y de generar valor para las futuras generaciones.
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