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Santo Domingo. El mercado laboral de República Dominicana tiene en el comercio, la administración pública, las industrias manufactureras y las actividades de servicios algunos de sus principales motores de ocupación. Estos sectores reúnen una proporción importante de los trabajadores y reflejan la estructura productiva de la economía nacional.

Las cifras oficiales muestran que no todas las actividades económicas aportan la misma cantidad de empleos. Algunas concentran grandes plantillas de trabajadores, mientras otras destacan por el crecimiento de sus contrataciones durante determinados períodos.

De acuerdo con el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), el país registró 5,271,005 personas ocupadas durante el segundo trimestre de 2026, equivalente a un crecimiento interanual de 2.9 %. Esto representó 147,456 ocupados netos adicionales frente al mismo período de 2025. Banco Central de la República Dominicana+1

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Pero ¿cuáles son las actividades que concentran más trabajadores y qué sectores muestran mayor dinamismo en la generación de puestos de trabajo?

Los sectores con mayor concentración de empleos

Comercio, el sector que genera más empleos en República Dominicana

El comercio figura entre las actividades económicas que más personas ocupan en República Dominicana. Su importancia está relacionada con la extensa red de establecimientos comerciales, supermercados, tiendas, distribuidores y pequeños negocios que operan en el territorio nacional.

Un análisis de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), publicado en septiembre de 2026 y elaborado con datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo del Banco Central, situó al comercio en 1,037,060 personas ocupadas durante 2025, equivalentes al 20.2 % del total nacional.

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El mismo estudio señala que esta actividad pasó de 822,261 ocupados en 2015 a más de un millón en 2025, con un incremento de 214,799 trabajadores durante esa década. Diario Libre+1

Por su parte, el Directorio de Empresas de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), correspondiente al primer trimestre de 2026, permite observar cómo se distribuye el empleo formal entre las distintas actividades económicas.

Según este informe, la administración pública, el comercio y las industrias manufactureras encabezaron la lista de actividades con mayor cantidad de empleados formales.

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Empleados formales por actividad económica · enero-marzo de 2026

Sector Trabajadores Administración pública y defensa 700,037 Comercio 418,776 Industrias manufactureras 324,159 Alojamiento y servicios de comidas 167,417 Actividades financieras y de seguros 131,564 Servicios administrativos y de apoyo 127,801 Salud humana 101,984 Actividades profesionales y científicas 101,702 Construcción 91,804 Otras actividades de servicios 91,495

Estas tres primeras actividades sumaron 1,442,972 empleados, cerca del 54.8 % de los 2,634,956 trabajadores formales contabilizados en promedio durante ese trimestre.

Es importante precisar que estas cifras corresponden al empleo formal registrado en el Directorio de Empresas de la ONE. No representan la totalidad de personas ocupadas en cada actividad, ya que la economía dominicana también cuenta con una importante participación de trabajadores informales.

¿Qué actividades están creando más puestos de trabajo?

Además de identificar los sectores que concentran más empleados, resulta importante observar cuáles registran mayores incrementos en sus niveles de ocupación.

El boletín trimestral del mercado laboral del Banco Central, correspondiente a julio-septiembre de 2025, muestra que salud y asistencia social encabezó el crecimiento interanual de la ocupación, con un aumento de 15.2 % en el promedio de los últimos cuatro trimestres comparados.

La institución también identificó avances en otras actividades económicas, entre ellas:

Salud y asistencia social: incorporó 29,178 ocupados adicionales, con un crecimiento de 15.2 %.

Otros servicios: registró 24,435 trabajadores adicionales, para un aumento de 2.5 %.

Hoteles, bares y restaurantes: sumó 22,538 ocupados, equivalente a un crecimiento de 5.5 %.

Industrias: agregó 20,064 trabajadores, con un incremento de 4.1 %.

Transporte y comunicaciones: incorporó 19,979 ocupados, para un crecimiento de 5.7 %.

Comercio: registró 16,753 ocupados adicionales, con un aumento de 1.7 %.

Las cifras corresponden a la comparación del promedio de los cuatro trimestres más recientes con el promedio de los cuatro trimestres anteriores, no exclusivamente al tercer trimestre de 2025. cdn.bancentral.gov.do+1

Este comportamiento evidencia que la generación de empleo no depende únicamente de las actividades que tradicionalmente concentran más trabajadores. También existen sectores que, aunque tienen plantillas más pequeñas, muestran un ritmo importante de expansión.

El papel del turismo, la construcción y las industrias

El turismo continúa siendo una actividad relevante para el empleo dominicano, especialmente por la demanda de trabajadores en hoteles, restaurantes, establecimientos de entretenimiento y servicios relacionados con la atención a visitantes.

Los datos del Banco Central muestran que hoteles, bares y restaurantes registraron 428,812 ocupados en el promedio de los cuatro trimestres más recientes analizados en su boletín de julio-septiembre de 2025. Esto representó un aumento de 22,538 personas respecto al período comparativo. cdn.bancentral.gov.do

La construcción también representa una fuente importante de ocupación. Esta actividad demanda personal para obras de infraestructura, edificaciones residenciales, proyectos comerciales y otros trabajos relacionados con el desarrollo inmobiliario.

En el ámbito industrial, las empresas manufactureras mantienen una presencia importante en el mercado formal. La Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2025 de la ONE contabilizó 301,987 empleados dependientes en esta actividad durante 2024, frente a 300,488 en 2023.

El comercio también mostró un crecimiento en ese levantamiento, al pasar de 253,843 empleados dependientes en 2023 a 276,779 en 2024. one.gob.do

¿Qué revelan estas cifras sobre el mercado laboral dominicano?

Los indicadores permiten identificar una economía en la que los servicios, el comercio, la administración pública y las actividades manufactureras tienen un peso considerable en la ocupación.

Formalidad y estabilidad laboral

Sin embargo, el crecimiento de los empleos también debe analizarse tomando en cuenta su calidad y estabilidad.

En ese sentido, el Banco Central informó que, durante el segundo trimestre de 2026, los trabajadores formales representaron el 50.7 % de los nuevos ocupados netos registrados en los últimos doce meses, con 74,794 personas. Los trabajadores informales aportaron los 72,663 restantes, equivalentes al 49.3 %.

La tasa de informalidad se situó en 53.8 % durante ese período. Banco Central de la República Dominicana

Esto significa que, aunque el país continúa incorporando personas al mercado laboral, una parte importante de la población ocupada todavía trabaja en condiciones de informalidad.

En definitiva, el comercio destaca por su capacidad de concentrar trabajadores, mientras la administración pública y las industrias manufactureras tienen una participación considerable en el empleo formal. Al mismo tiempo, la salud, el turismo, el transporte y otros servicios muestran oportunidades de expansión.

La evolución de estas actividades permite comprender mejor dónde se concentra el trabajo en República Dominicana y cuáles sectores están adquiriendo mayor protagonismo en la economía nacional.