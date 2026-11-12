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Santo Domingo. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, aseguró que los principales productos de consumo masivo mantendrán sus precios estables durante la temporada navideña y que el comercio nacional cuenta con suficiente abastecimiento para responder a la demanda de los consumidores.

García afirmó que entre los alimentos cuya disponibilidad está garantizada figuran el pollo, los huevos, la carne de cerdo y el arroz, productos que forman parte de la canasta básica de los hogares dominicanos.

«Ratificamos también que para el período navideño existirá abastecimiento suficiente de la carne de pollo, que es la carne más popular en República Dominicana. Estamos hablando de 25 millones de unidades que van a estar a la disposición de todos los consumidores», declaró el dirigente comercial.

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El representante de la FDC sostuvo que la disponibilidad de estos productos permitirá atender el incremento de la demanda que tradicionalmente se registra durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Oferta de cerdo y estabilidad del arroz

En relación con la carne de cerdo, García informó que los establecimientos comerciales cuentan con inventarios para atender el consumo de diciembre, incluyendo productos importados por miembros de la federación.

«Tenemos pierna de cerdo a 130 pesos la libra en los principales establecimientos comerciales del país», indicó.

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Asimismo, aseguró que los precios del arroz se mantienen estables, al igual que los de otros alimentos de consumo frecuente.

«Tenemos también estabilidad con los precios del arroz, que es el principal producto que consumen las amas de casa en República Dominicana», manifestó.

García reiteró que, de acuerdo con las informaciones que maneja el sector comercial, existen condiciones para mantener la oferta de alimentos durante las próximas semanas.

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«Nosotros garantizamos el abastecimiento de todos los productos de consumo masivo para la Navidad y garantizamos también la estabilidad de los precios de todos estos artículos», expresó.

pue de foto de foto general de los comerciantes

Representantes de los sectores comercial y empresarial durante el encuentro en el que aseguraron estabilidad de precios y abastecimiento de los principales productos de consumo masivo para la temporada navideña.





Sector de las mipymes reporta estabilidad en precio del pan

Por su parte, Issaachart Burgos, representante del sector cooperativo e industrial de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), informó que el precio del pan se mantiene sin variaciones.

El dirigente empresarial expresó su expectativa de que esta estabilidad continúe durante el resto del año, especialmente ante el aumento del consumo que se produce durante la temporada navideña.

Burgos también agradeció las medidas adoptadas por el ministro Eduardo Sanz y su equipo en relación con la estabilidad de los precios.

Puertos sin previsión de inconvenientes

En cuanto a la llegada de mercancías al país, el viceministro de Asuntos Económicos, Raúl Pérez, señaló que no se prevén inconvenientes significativos en el abastecimiento de productos a través de los puertos durante el cierre de 2026.

El funcionario explicó que las principales rutas marítimas internacionales continúan operando y que durante las últimas semanas se ha observado una ligera disminución en los costos de los fletes.

Según Pérez, esta reducción podría contribuir a mantener las condiciones de transporte de las mercancías importadas, siempre que la tendencia continúe.

El viceministro manifestó su expectativa de que las operaciones portuarias y el movimiento de mercancías se desarrollen sin dificultades durante las próximas semanas.

Las declaraciones de los representantes comerciales y empresariales se producen ante la proximidad de las festividades navideñas, período en el que aumenta la demanda de productos como pollo, cerdo, arroz y otros alimentos utilizados en la preparación de las cenas tradicionales.

Aunque los dirigentes aseguraron que existe suficiente disponibilidad de mercancías y condiciones para mantener los precios, las garantías expresadas corresponden a las previsiones del sector comercial para el cierre del año.



