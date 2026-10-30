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Combustibles se mantendrán sin variación esta semana

El Gobierno destinó RD$1,516.5 millones en subsidios a los combustibles para evitar aumentos en los precios, pese a las alzas significativas registradas por el GLP y el gasoil en el mercado internacional. Para la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre, se mantendrán sin variación los precios de las gasolinas premium y regular, […]

Oliver Mata
El Estado ha destinado más de RD$33,807 millones en subsidios a los combustibles durante 2026
El Estado ha destinado más de RD$33,807 millones en subsidios a los combustibles durante 2026
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El Gobierno destinó RD$1,516.5 millones en subsidios a los combustibles para evitar aumentos en los precios, pese a las alzas significativas registradas por el GLP y el gasoil en el mercado internacional.

Para la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre, se mantendrán sin variación los precios de las gasolinas premium y regular, los gasoil regular y óptimo, el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural.

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El GLP continuará comercializándose a RD$135.20 por galón, mientras el Estado asumirá un subsidio de RD$61.25 por cada galón de este combustible.

Con esta medida, las autoridades buscan evitar que las alzas internacionales se trasladen directamente a los consumidores dominicanos y mantener estables los precios de los principales combustibles durante el período indicado.

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