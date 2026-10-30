Combustibles se mantendrán sin variación esta semana

El Gobierno destinó RD$1,516.5 millones en subsidios a los combustibles para evitar aumentos en los precios, pese a las alzas significativas registradas por el GLP y el gasoil en el mercado internacional.

Para la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre, se mantendrán sin variación los precios de las gasolinas premium y regular, los gasoil regular y óptimo, el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural.