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La Romana. Casa de Campo Resort & Villas anunció el ascenso de Charles Keusters a vicepresidente de Operaciones, luego de más de una década de trayectoria en el complejo turístico, donde ha participado en el desarrollo de proyectos de infraestructura, nuevas experiencias y fortalecimiento de los servicios de hospitalidad de lujo.

El nombramiento reconoce la gestión del ejecutivo, quien ingresó a la organización en 2014 y desde 2018 se desempeñaba como director de Operaciones, con responsabilidades en áreas como alojamiento, gastronomía, bienestar, recreación y deportes.

Keusters cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de la hospitalidad de lujo y ha estado vinculado a algunas de las principales iniciativas de transformación desarrolladas por Casa de Campo durante los últimos años.

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Casa de Campo destaca trayectoria de Charles Keusters

El presidente de Casa de Campo Resort & Villas, Andrés Pichardo Rosenberg, señaló que la promoción responde a la experiencia del ejecutivo y a su participación en el crecimiento y modernización del destino turístico.

«El ascenso de Charles representa un merecido reconocimiento a su liderazgo, visión estratégica y compromiso con nuestra organización. A lo largo de su trayectoria, ha demostrado una extraordinaria capacidad para transformar ideas en proyectos de alto impacto, desarrollar equipos de excelencia y contribuir a la evolución de Casa de Campo», expresó Pichardo Rosenberg.

El presidente del complejo también destacó que el conocimiento de Keusters sobre las distintas áreas operativas será importante para continuar desarrollando la oferta turística del resort.



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«Su conocimiento integral de nuestras operaciones y su visión de futuro serán fundamentales para continuar fortaleciendo nuestro posicionamiento como destino líder del turismo de lujo en el Caribe», agreg

Proyectos desarrollados durante su gestión

Entre las principales iniciativas en las que ha participado Keusters figura el desarrollo y apertura de Minitas Beach Club, un espacio que amplió la oferta gastronómica y de entretenimiento frente al mar dentro del complejo turístico.

También estuvo involucrado en la inauguración de las Premier Suites, en diciembre de 2022, proyecto que incorporó nuevas opciones de alojamiento de lujo.

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Otra de las iniciativas destacadas fue la apertura del nuevo SPA de Casa de Campo, en junio de 2023, con el que el complejo amplió sus instalaciones y servicios vinculados al turismo de bienestar.

Además de estos proyectos, el ejecutivo ha impulsado programas orientados al desarrollo del personal, la formación de equipos y el fortalecimiento de los procesos operativos.

Casa de Campo informó que estas iniciativas forman parte de su estrategia para diversificar las experiencias disponibles para los visitantes y fortalecer su competitividad en el segmento turístico de lujo.

En el ámbito laboral, la empresa obtuvo el primer lugar en el ranking Great Place to Work de República Dominicana correspondiente a 2026, reconocimiento que destacó durante el anuncio del ascenso.

Formación y trayectoria profesional

De origen portugués y belga, Charles Keusters es licenciado en Economía y posee un posgrado en Gestión Hotelera Internacional.

Inició su carrera profesional como consultor financiero en Nueva York, antes de incorporarse al sector hotelero y especializarse en la gestión de establecimientos de lujo.

En 2014 ingresó a Casa de Campo como director de Alimentos y Bebidas, posición desde la cual participó en el desarrollo de la oferta gastronómica del complejo.

Cuatro años después, en 2018, fue promovido a director de Operaciones, ampliando sus responsabilidades a distintas áreas de servicios y experiencias turísticas.

Su trayectoria ha recibido reconocimientos internacionales y nacionales. En 2019 obtuvo el Visionary Leader in Club Management Award, otorgado por la publicación especializada Golf Kitchen.

Posteriormente, en 2024, ocupó la primera posición en la selección 40 Under 40, “The Next Wave”, de la revista Mercado, por su trayectoria profesional y su contribución al desarrollo empresarial de la región Este de República Dominicana.

Charles Keusters cuenta con más de 15 años de experiencia en la hotelería de lujo y ha liderado importantes proyectos de desarrollo y modernización en Casa de Campo Resort & Villas.

Keusters enfocará su gestión en innovación y crecimiento

Tras anunciarse su promoción, el nuevo vicepresidente de Operaciones agradeció la confianza depositada en su gestión por la administración de Casa de Campo y Central Romana.

«Asumo esta nueva responsabilidad con entusiasmo y profundo agradecimiento al Sr. Pichardo y a la administración de Central Romana por la confianza depositada en mí a lo largo de estos años», manifestó Keusters.

El ejecutivo indicó que su nueva etapa estará orientada al fortalecimiento de los equipos de trabajo, la incorporación de innovaciones y el desarrollo de experiencias para los huéspedes.

«Mi enfoque continuará siendo desarrollar a nuestra gente, impulsar la innovación y crear experiencias memorables que fortalezcan el legado de Casa de Campo y acompañen los planes de crecimiento y expansión del destino», afirmó.

Con este nombramiento, Casa de Campo Resort & Villas busca dar continuidad a sus proyectos de modernización y expansión, así como al desarrollo de nuevos servicios dentro de su oferta turística en La Romana.