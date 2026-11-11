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Santo Domingo, RD. – El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, recibió a una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Michael Perks.

Durante el encuentro, presentó un análisis sobre la evolución de la economía dominicana y sus perspectivas para el cierre de 2026.

Expansión acumulada hasta septiembre

Valdez Albizu informó que la economía registró un crecimiento de 5.6 % en septiembre. Con ese resultado, la expansión acumulada entre enero y septiembre alcanzó el 4.6 %.

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«A pesar del complejo entorno internacional, la economía dominicana ha mantenido un desempeño mejor al previsto», afirmó el gobernador.

Representantes del Banco Central y del FMI participaron en una reunión para analizar el comportamiento de la economía dominicana y sus perspectivas para 2026.

Previsión de crecimiento para el cierre del año

Asimismo, proyectó que la inversión y el comportamiento del sector externo contribuirán a un crecimiento cercano al 4.5 % al finalizar el año.

Según indicó, ese resultado colocaría a República Dominicana entre las economías de mayor crecimiento de la región.

Construcción y minería impulsaron el crecimiento

El gobernador destacó el desempeño de varios sectores económicos durante septiembre. Entre las actividades que contribuyeron a la expansión citó:

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Construcción: crecimiento de 18 %.

Explotación de minas y canteras: 17.9 %.

Servicios financieros: 6.9 %.

Ingresos externos y estabilidad cambiaria

Valdez Albizu también resaltó el comportamiento de las actividades generadoras de divisas. El Banco Central estima que estas producirán alrededor de US$50,700 millones al cierre de 2026.

A su juicio, esos ingresos han contribuido a mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio. El peso dominicano registra una apreciación acumulada cercana al 4 %, según los datos presentados.

Proyecciones de remesas, turismo e inversión extranjera

El gobernador anticipó que el sector externo mantendrá un desempeño favorable durante el cierre del año.

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El déficit de cuenta corriente se proyecta en torno al 1 % del producto interno bruto (PIB). Según explicó, la inversión extranjera directa cubriría casi cuatro veces ese déficit.

El Banco Central también contempla las siguientes proyecciones para 2026:

Inversión extranjera directa: US$5,349 millones.

Remesas: US$12,600 millones.

Ingresos por turismo: US$12,200 millones.

Inflación se mantiene por encima del rango meta

En cuanto a los precios, Valdez Albizu explicó que la inflación ha recibido presiones por el aumento de las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados.

Indicó que la inflación interanual alcanzó el 5.67 % en junio. Posteriormente, se moderó hasta situarse en 5.14 % en octubre de 2026.

El gobernador señaló que la inflación subyacente se mantiene dentro del rango meta del Banco Central. Este indicador pasó de 4.96 % en junio a 4.54 % en octubre.

Además, sostuvo que las proyecciones apuntan a un retorno de la inflación al rango objetivo durante el cuarto trimestre.

La meta establecida por la autoridad monetaria es de 4 % ± 1 %.

BCRD destaca crecimiento del crédito y fortaleza financiera

Valdez Albizu informó que el crédito al sector privado en moneda nacional registró un crecimiento interanual de aproximadamente 7.6 % al cierre de octubre.

También resaltó los indicadores de solvencia y rentabilidad del sistema financiero dominicano.

De acuerdo con las cifras presentadas, a junio de 2026 el sector registraba:

Índice de solvencia: 18.97 %, frente al mínimo regulatorio de 10 %.

Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE): 23.11 %.

Rentabilidad sobre los activos (ROA): 2.90 %.

El gobernador consideró que estos resultados reflejan la solidez y capitalización del sistema financiero.

FMI valora el desempeño económico dominicano

Por su parte, el jefe de la misión del FMI, Michael Perks, valoró el comportamiento de la economía dominicana.

El representante del organismo también destacó la reciente mejora de la calificación crediticia soberana del país por parte de Fitch Ratings. La agencia elevó la nota de BB- a BB, con perspectiva estable.

Perks atribuyó esa mejora al fortalecimiento de los fundamentos macroeconómicos, el esquema de metas de inflación y la estabilidad económica.

Asimismo, reconoció la mayor flexibilidad cambiaria, que consideró importante para absorber los choques externos.

El jefe de la misión también valoró el aumento de 25 puntos básicos en la tasa de política monetaria dispuesto recientemente por el Banco Central.

Según explicó, la medida respondió a un enfoque precautorio ante las presiones inflacionarias y los posibles efectos de segunda vuelta.

Perks reiteró la disposición del FMI de continuar colaborando con República Dominicana en el asesoramiento y la aplicación de políticas económicas y financieras.

Integrantes de la misión del FMI

Además de Michael Perks, la delegación estuvo integrada por:

Nathaniel Arnold, economista senior.

Rasool Zandvakil, economista senior.

Ilya Stepanov, economista.

Gerardo Peraza, representante residente del FMI en Centroamérica.

En la reunión también participaron funcionarios del Banco Central, entre ellos el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente general, Frank Montaño; y el representante dominicano ante el FMI, Frank Fuentes.