Tres malas subastas | Jaime Aristy Escuder

La subasta de Notas del Banco Central (BCRD) del 29 de octubre fue la tercera consecutiva con el mismo resultado, que resultará muy costoso para el organismo emisor. El Banco Central mantuvo los topes de las tasas de rendimiento, 9.99% para las dos notas de 2028 y 11% para la de octubre de 2031. Asimismo, nuevamente concentró la captación en el plazo de vencimiento más largo.

Las autoridades adjudicaron 7,965 millones de pesos, el 80% de lo anunciado. El 94.6% correspondió a la nota de 2031. Las tres notas de menor plazo apenas sumaron 428 millones.

Lo anterior confirma que la demanda por la nota de 2031 sigue firme. Recibió ofertas por 32,551 millones, con un rendimiento promedio del 11.56%, nivel consistente con el retorno que genera invertir en el bono soberano de plazo similar llevado a pesos. Aun así, el BCRD rechazó 25,015 millones que pedían en promedio un rendimiento del 11.74%.