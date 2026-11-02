Tres malas subastas | Jaime Aristy Escuder

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La subasta de Notas del Banco Central (BCRD) del 29 de octubre fue la tercera consecutiva con el mismo resultado, que resultará muy costoso para el organismo emisor. El Banco Central mantuvo los topes de las tasas de rendimiento, 9.99% para las dos notas de 2028 y 11% para la de octubre de 2031. Asimismo, nuevamente concentró la captación en el plazo de vencimiento más largo.
Las autoridades adjudicaron 7,965 millones de pesos, el 80% de lo anunciado. El 94.6% correspondió a la nota de 2031. Las tres notas de menor plazo apenas sumaron 428 millones.
Lo anterior confirma que la demanda por la nota de 2031 sigue firme. Recibió ofertas por 32,551 millones, con un rendimiento promedio del 11.56%, nivel consistente con el retorno que genera invertir en el bono soberano de plazo similar llevado a pesos. Aun así, el BCRD rechazó 25,015 millones que pedían en promedio un rendimiento del 11.74%.
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El costo de la estrategia de las subastas realizadas en octubre se acumula. En las tres subastas, del 14, 20 y 29 de octubre, el BCRD ha colocado 23,074 millones con plazo de vencimiento a cinco años. Si en 2028 las tasas de interés regresaran al 9.5% que se registró en julio, haberse endeudado a ese plazo en lugar de a un año y medio costaría unos 1,064 millones de pesos adicionales en valor presente.
El monto captado en las tres subastas más recientes suma 24,683 millones, apenas el 15.5% de los 159,224 millones que vencen en noviembre y diciembre. Al ritmo actual, el Banco Central llegará a diciembre sin haber resuelto el problema de los vencimientos y habrá pagado caro por intentarlo a plazos de cinco años. Un mal negocio que aumentará el déficit cuasifiscal y podría presionar hacia arriba la tasa de cambio.
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