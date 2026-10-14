BCRD asegura que sistema financiero dominicano mantiene estabilidad y solidez

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El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el sistema financiero nacional mantiene condiciones de estabilidad y resiliencia, sin evidencias de riesgos significativos que comprometan la prestación de servicios financieros a corto plazo. La entidad presentó estos resultados en su Informe de Estabilidad Financiera a mayo de 2026, publicado en su página web conforme a las disposiciones de la Quinta Resolución de la Junta Monetaria, del 30 de septiembre de 2026. El documento evalúa la situación del sistema financiero dominicano y sus perspectivas para el resto de 2026, en medio de la incertidumbre económica internacional. Publicidad Según el informe, las entidades de intermediación financiera cuentan con niveles de capital adecuados para enfrentar posibles pérdidas derivadas de distintos escenarios económicos adversos. Además, el manejo prudente de los riesgos de crédito, mercado y liquidez ha contribuido a mantener la financiación de las actividades productivas y respaldar la recuperación económica.

Activos del sistema financiero superan los RD$4.59 billones Los activos de las entidades de intermediación financiera superaron los RD$4.59 billones, con un crecimiento interanual de 10.7 % y una equivalencia del 53.9 % del producto interno bruto (PIB). Publicidad Estas cifras corresponden a las informaciones preliminares disponibles al cierre de septiembre de 2026. Por su parte, la cartera de crédito registró un crecimiento interanual de 8.3 %. Este comportamiento estuvo impulsado por los préstamos destinados al consumo, el comercio y la adquisición de viviendas, entre otros sectores. En cuanto a los depósitos del público, el BCRD reportó un aumento interanual de 12.6 %, hasta superar los RD$3.60 billones en septiembre. Este monto representa el 42.3 % del PIB. Publicidad El informe atribuye este desempeño a la confianza del público en la gestión de riesgos de las entidades financieras. Asimismo, el patrimonio neto alcanzó los RD$567,219 millones, equivalente al 6.67 % del PIB. Esta cifra representa un incremento interanual de 12.5 %.

BCRD destaca reducción de la morosidad

Otro de los resultados destacados es la disminución de la morosidad de la cartera de crédito, que se situó en torno al 1.5 % en septiembre de 2026.

El indicador descendió desde el máximo de 1.9 % registrado al cierre de 2025.

De acuerdo con el informe, esta evolución está vinculada con la dinamización de las actividades productivas de los hogares y las empresas, lo que ha favorecido su capacidad para cumplir con los compromisos financieros.

En materia de rentabilidad, las entidades de intermediación financiera registraron un rendimiento sobre los activos (ROA) de 3.0 % y una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de 23.1 %.

Por otro lado, el coeficiente de solvencia se ubicó en 18.9 %, según las informaciones de la Superintendencia de Bancos correspondientes a mayo de 2026.

El BCRD también señaló que las instituciones financieras no depositarias, entre ellas las administradoras de fondos de inversión, las administradoras de fondos de pensiones, las aseguradoras y las fiduciarias, mostraron un desempeño favorable, sin vulnerabilidades identificadas que amenacen sus actividades.

Actualizan regulaciones del sistema financiero

El informe destaca que las autoridades monetarias y financieras han continuado fortaleciendo el marco regulatorio dominicano para adecuarlo a las mejores prácticas internacionales.

Entre los cambios figura la implementación, desde enero de 2026, de la metodología contable del valor razonable (mark-to-market) para registrar, clasificar y valorar instrumentos financieros.

También se establecieron nuevos límites para los créditos en moneda extranjera destinados a sectores que no generan divisas. A esto se suman restricciones a la posición neta en moneda extranjera de las entidades de intermediación financiera.

Asimismo, las autoridades actualizaron el capital mínimo regulatorio de los intermediarios cambiarios, tomando en cuenta la inflación acumulada entre 2019 y 2024.

Otra medida fue el ajuste del monto de cobertura del Fondo de Contingencia, que se elevó a RD$2,355,000 por depositante.

Estas disposiciones buscan fortalecer la capacidad del sistema financiero para responder a posibles riesgos y mantener condiciones adecuadas de funcionamiento.

Sistema financiero mantendrá vigilancia ante riesgos externos

De cara al cierre de 2026 y los primeros meses de 2027, el Banco Central considera que no existen evidencias de factores de riesgo significativos que puedan comprometer la prestación de servicios financieros en el país.

No obstante, la institución indicó que mantendrá la vigilancia sobre la evolución de la economía internacional y las posibles amenazas para el sistema financiero dominicano.