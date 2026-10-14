Banreservas supera RD$1.5 billones en activos y prevé utilidades récord en 2026

Santo Domingo, RD.– El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, informó que los activos de la institución superaron el billón y medio de pesos al cierre de septiembre de 2026, mientras que las utilidades acumuladas sobrepasaron los RD$21,000 millones, al tiempo que anticipó que la entidad cerrará el año con beneficios sin precedentes en sus 85 años de historia.

Durante un encuentro con directores de medios de comunicación y líderes de opinión, Aguilera destacó que los activos de Banreservas alcanzaron RD$1.53 billones, para un crecimiento interanual de 13.5 %, mientras que las utilidades ascendieron a RD$21,081.6 millones, un incremento de 17.6 % respecto al mismo período de 2025.

Proyecciones para el cierre de 2026

El ejecutivo calificó el período de gestión como una etapa de intenso trabajo, desafíos y resultados que llenan de satisfacción a la institución, y adelantó que las proyecciones para el cierre de 2026 apuntan a superar ampliamente los registros históricos de ganancias del banco.

Publicidad

“Cuando yo digo sin precedentes es porque vamos a superar, pero por mucho, todo lo que hemos tenido como récord de utilidades. Y eso es gracias al esfuerzo de los equipos que están trabajando”, enfatizó Aguilera.

Asimismo, resaltó que los depósitos de la entidad alcanzaron RD$1.3 billones al cierre de septiembre, registrando un crecimiento interanual de 17.5 %, lo que refleja el fortalecimiento de la posición financiera de Banreservas.

Más de RD$376 mil millones desembolsados en 14 meses

Aguilera también destacó que, entre agosto de 2025 y septiembre de 2026, Banreservas desembolsó RD$376,229 millones mediante 254,049 préstamos, como parte de su compromiso con el financiamiento de las familias, los emprendedores y los sectores productivos del país.

Publicidad

De ese monto, RD$185,305 millones fueron destinados al financiamiento de actividades productivas, beneficiando a 42,331 clientes de sectores como las mipymes, la agropecuaria, el comercio, la manufactura, el turismo y la vivienda.

Estos recursos representan el 49.3 % del total desembolsado durante el período, contribuyendo a impulsar la inversión, la actividad económica y la generación de empleos.

En materia de inclusión financiera, resaltó que el programa Bancarizar es Patria permitió incorporar a 235,638 personas al sistema financiero durante su primer año de gestión, facilitando el acceso a productos y servicios bancarios a sectores tradicionalmente excluidos.