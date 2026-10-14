Banreservas supera RD$1.5 billones en activos y prevé utilidades récord en 2026

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Santo Domingo, RD.– El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, informó que los activos de la institución superaron el billón y medio de pesos al cierre de septiembre de 2026, mientras que las utilidades acumuladas sobrepasaron los RD$21,000 millones, al tiempo que anticipó que la entidad cerrará el año con beneficios sin precedentes en sus 85 años de historia.
Durante un encuentro con directores de medios de comunicación y líderes de opinión, Aguilera destacó que los activos de Banreservas alcanzaron RD$1.53 billones, para un crecimiento interanual de 13.5 %, mientras que las utilidades ascendieron a RD$21,081.6 millones, un incremento de 17.6 % respecto al mismo período de 2025.
Proyecciones para el cierre de 2026
El ejecutivo calificó el período de gestión como una etapa de intenso trabajo, desafíos y resultados que llenan de satisfacción a la institución, y adelantó que las proyecciones para el cierre de 2026 apuntan a superar ampliamente los registros históricos de ganancias del banco.
“Cuando yo digo sin precedentes es porque vamos a superar, pero por mucho, todo lo que hemos tenido como récord de utilidades. Y eso es gracias al esfuerzo de los equipos que están trabajando”, enfatizó Aguilera.
Asimismo, resaltó que los depósitos de la entidad alcanzaron RD$1.3 billones al cierre de septiembre, registrando un crecimiento interanual de 17.5 %, lo que refleja el fortalecimiento de la posición financiera de Banreservas.
Más de RD$376 mil millones desembolsados en 14 meses
Aguilera también destacó que, entre agosto de 2025 y septiembre de 2026, Banreservas desembolsó RD$376,229 millones mediante 254,049 préstamos, como parte de su compromiso con el financiamiento de las familias, los emprendedores y los sectores productivos del país.
De ese monto, RD$185,305 millones fueron destinados al financiamiento de actividades productivas, beneficiando a 42,331 clientes de sectores como las mipymes, la agropecuaria, el comercio, la manufactura, el turismo y la vivienda.
Estos recursos representan el 49.3 % del total desembolsado durante el período, contribuyendo a impulsar la inversión, la actividad económica y la generación de empleos.
En materia de inclusión financiera, resaltó que el programa Bancarizar es Patria permitió incorporar a 235,638 personas al sistema financiero durante su primer año de gestión, facilitando el acceso a productos y servicios bancarios a sectores tradicionalmente excluidos.
Notas relacionadas
Respaldo a las actividades productivas
El presidente ejecutivo sostuvo que el crecimiento de Banreservas debe continuar traduciéndose en mayores oportunidades para los dominicanos, mediante el respaldo a las actividades productivas, la innovación y la ampliación del acceso a los servicios financieros.
Durante el encuentro, celebrado en el marco del 85.º aniversario de Banreservas y del primer año de gestión de Aguilera, el ejecutivo agradeció a los directores de medios, periodistas y líderes de opinión por la importante labor que desempeñan en la sociedad dominicana.
Asimismo, reafirmó el compromiso de la institución de mantener una relación cercana con los medios de comunicación, sustentada en el respeto mutuo, la transparencia y el diálogo abierto.
Fortaleciendo su liderazgo financiero y su respaldo al desarrollo económico nacional
Aguilera destacó que Banreservas continuará fortaleciendo su liderazgo financiero y su respaldo al desarrollo económico nacional, manteniendo como prioridad el bienestar de las familias y el crecimiento de los sectores productivos.
El encuentro ofrecido por el presidente ejecutivo como un agasajo a los directores de medios de comunicación y líderes de opinión, en un ambiente de amistad y camaradería, con la participación de altos ejecutivos de Banreservas.
La actividad coordinada por la Vicepresidencia de Comunicaciones y Responsabilidad Social, encabezada por Franklin Soriano, junto a Héctor Romero y Patricia Florentino.
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