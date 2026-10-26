Banreservas es el banco más seguro de RD, según Global Finance

Santo Domingo, RD– El Banco de Reservas de la República Dominicana fue reconocido por la prestigiosa revista internacional Global Finance como el Banco Más Seguro de la República Dominicana en 2026, una distinción que reafirma su solidez financiera, estabilidad institucional y capacidad para garantizar la confianza de sus clientes.

El reconocimiento, otorgado en el marco de los Safest Bank Awards 2026, destaca la posición de Banreservas dentro del sistema financiero dominicano y constituye un respaldo internacional a su trayectoria de gestión prudente, estabilidad y resiliencia.

Valorab la distinción como un reconocimiento a la fortaleza institucional

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, valoró la distinción como un reconocimiento a la fortaleza institucional del banco y a las decisiones estratégicas que han permitido consolidar su estabilidad financiera y mantener la confianza de los dominicanos.

Publicidad

“Este reconocimiento internacional confirma que la estabilidad y la confianza se construyen con decisiones firmes, una administración responsable y una visión de largo plazo. En Banreservas trabajamos cada día para fortalecer una institución que pertenece a todos los dominicanos, garantizando la seguridad de sus recursos y acompañándolos en cada etapa de sus vidas”, expresó Aguilera.

El ejecutivo destacó que la solidez de Banreservas es el resultado de una gestión orientada a la prudencia financiera, la eficiencia operativa y el fortalecimiento continuo de sus capacidades institucionales, elementos fundamentales para responder a los desafíos de un entorno económico en constante transformación.

Aguilera también agradeció la confianza de los clientes, colaboradores y aliados estratégicos, a quienes consideró parte esencial de los avances alcanzados por la entidad.