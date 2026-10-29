Banco Popular reúne a 800 empresarios para analizar el futuro de las pymes

El Banco Popular Dominicano celebró la undécima edición del Foro Empresarial Impulsa, con la participación de 800 empresarios, emprendedores, inversionistas y profesionales, para analizar los desafíos y oportunidades que representa la inteligencia artificial (IA) para el futuro de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

El encuentro, realizado en el Hotel El Embajador bajo el tema “Humanismo en la era digital”, reunió a expertos internacionales de instituciones como las universidades de Stanford y Columbia, en Estados Unidos; la Universidad de Buenos Aires, en Argentina; y la Universidad Alfonso X El Sabio, en España, además de representantes de SingularityU México.

Durante la apertura, el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, destacó que las nuevas tecnologías están transformando la manera de vivir, trabajar y hacer negocios, pero advirtió que su aprovechamiento requiere mantener a las personas en el centro de los procesos de innovación.

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“Estamos convencidos de que la tecnología, por sí sola, no garantiza el éxito. El verdadero factor diferenciador seguirá siendo el liderazgo, el talento, la creatividad y la capacidad de adaptación”, expresó.

Paniagua también reafirmó el compromiso de la entidad financiera con el desarrollo de las mipymes mediante financiamiento, asesoría especializada, capacitación y soluciones innovadoras.

Expertos analizaron el impacto de la inteligencia artificial

La agenda incluyó las exposiciones de Hod Lipson, profesor de la Universidad de Columbia e investigador en inteligencia artificial y robótica; Vivian Lan, directora de SingularityU en México; Rebeca Hwang, profesora e investigadora de la Universidad de Stanford; Natalia Rodríguez, fundadora de Saturno Labs, y Alejandro Melamed, director general de Humanize Consulting.

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Los especialistas abordaron temas como la inteligencia artificial agéntica, la robótica, la innovación empresarial, el liderazgo, el bienestar laboral y la adaptación de los equipos de trabajo a los cambios tecnológicos.

Nuevas oportunidades para emprendedores e inversionistas

En esta edición, el Popular amplió la agenda con la primera versión de Visionarios Emprende Popular, dirigida a jóvenes interesados en la tecnología, la creación de contenido y los modelos de negocios innovadores.

La jornada también incluyó Visión Inversionista Popular, desarrollada junto a Enlaces, Red de Inversionistas Ángeles, para conectar emprendimientos con potencial de crecimiento con inversionistas interesados en respaldar nuevos proyectos.

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Desde su creación en 2012, el Foro Empresarial Impulsa ha impactado a más de 17,000 empresarios en sus diez ediciones anteriores.

Banco Popular destaca su participación en el financiamiento pyme

La entidad informó que mantiene una participación de mercado del 38 % en el financiamiento al segmento pyme. Desde 2022, ha desembolsado más de RD$104,876 millones a pequeñas y medianas empresas y registra una cartera superior a RD$182,984 millones, según datos al cierre de mayo publicados por la Superintendencia de Bancos.

Los recursos han respaldado actividades como comercio, servicios, construcción, manufactura, transporte y almacenamiento.

El foro forma parte de Impulsa Popular, plataforma que ofrece soluciones financieras, capacitación, asesoría y espacios de conexión empresarial. Actualmente, más de 78,000 clientes pyme forman parte de esta iniciativa.