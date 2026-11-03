Banco Popular promueve en Londres las oportunidades de inversión en RD

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Londres, Reino Unido. – El Banco Popular Dominicano auspició el desayuno empresarial “República Dominicana: Inversión, Negocios y Nuevas Oportunidades”, en el marco de la XII Semana Dominicana en el Reino Unido, con el propósito de promover las fortalezas de la economía dominicana, presentar oportunidades de inversión en sectores estratégicos y estrechar los vínculos con la comunidad empresarial y financiera británica.
El encuentro reunió a empresarios, inversionistas y representantes de instituciones financieras interesados en conocer las ventajas competitivas de la República Dominicana como destino de inversión y plataforma regional de negocios.
Durante la actividad se destacaron las oportunidades que ofrecen sectores como turismo, energía, infraestructura, logística y manufactura, así como el potencial de colaboración entre ambos países para atraer capital, tecnología y conocimiento especializado.
La jornada contó con las palabras de apertura del presidente ejecutivo del Banco Popular, señor Christopher Paniagua, y la intervención de la embajadora de la República Dominicana ante el Reino Unido, su excelencia Rosa Hernández de Grullón.
Asimismo, incluyó una presentación sobre las oportunidades de inversión en el país, a cargo del señor Vladimir Camilo Pimentel Florenzán, director ejecutivo de ProDominicana, y un panel empresarial en el que se compartieron experiencias sobre el desarrollo de negocios e inversiones en la República Dominicana.
República Dominicana: destino atractivo para la inversión
Durante su intervención, la embajadora Rosa Hernández de Grullón destacó que la República Dominicana ofrece una combinación excepcional de “estabilidad, fuertes incentivos para la inversión y la mejor conectividad de la región”, al tiempo que identificó al Reino Unido como “un socio natural”, por su capital, tecnología, conocimiento, acceso a mercados y larga tradición de cooperación.
“Nuestro objetivo hoy es claro: atraer inversión británica a la República Dominicana, con un enfoque centrado en el crecimiento, la competitividad y el desarrollo sostenible”, subrayó la diplomática.
Por su parte, el presidente ejecutivo del Banco Popular destacó que la República Dominicana se ha consolidado como una de las economías más dinámicas y estables de América Latina y el Caribe, respaldada por un crecimiento económico sostenido, estabilidad política y social, un clima favorable para los negocios y una estrecha colaboración entre los sectores público y privado.
El señor Paniagua señaló que estas condiciones, junto con su ubicación estratégica, conectividad y diversificación económica, han contribuido a fortalecer la confianza de los inversionistas internacionales y a posicionar al país como un destino atractivo para nuevos proyectos.
“Queremos invitar a la comunidad empresarial británica a mirar a la República Dominicana no solo como un destino turístico, sino también como una plataforma desde el Caribe para desarrollar proyectos, conectar mercados y participar en la transformación de nuestra economía”, afirmó.
Asimismo, destacó la complementariedad entre las oportunidades que ofrece la República Dominicana y las fortalezas del Reino Unido en áreas como servicios financieros, infraestructura, ingeniería, energía, seguros y gestión de activos.
En este contexto, resaltó que el Banco Popular, además de ofrecer soluciones financieras, desempeña un papel activo en la promoción de inversiones, facilitando relaciones empresariales, compartiendo su conocimiento del mercado y acompañando a los inversionistas en la identificación, estructuración y financiamiento de proyectos.
“Nuestro compromiso es servir como un socio financiero de confianza, aportando nuestra experiencia, conocimiento de los sectores productivos y capacidad para conectar proyectos con fuentes de capital que contribuyan al desarrollo del país”, expresó.
Liderazgo en el financiamiento turístico y energético
Al referirse a las oportunidades de inversión en sectores estratégicos, el señor Paniagua destacó especialmente el turismo y la energía, dos actividades fundamentales para el desarrollo económico y la competitividad de la República Dominicana.
En materia turística, resaltó la trayectoria de más de tres décadas del Banco Popular acompañando el desarrollo de esta industria, mediante financiamiento especializado, asesoría y estructuración de proyectos que han contribuido a ampliar y diversificar la oferta turística nacional.
“El turismo dominicano ha demostrado una extraordinaria capacidad para competir internacionalmente y continúa ofreciendo importantes oportunidades de inversión. Su próxima etapa de desarrollo estará marcada por la diversificación de destinos y experiencias, así como por mayores inversiones en infraestructura, eficiencia energética, gestión del agua y sostenibilidad”, manifestó.
El Banco Popular mantiene una posición de liderazgo en el financiamiento de la industria turística nacional, con una cartera equivalente al 45.13% del crédito otorgado a este sector por el sistema financiero, según datos de la Superintendencia de Bancos correspondientes a agosto de 2026.
En el ámbito energético, el ejecutivo destacó las oportunidades para atraer inversión y tecnología internacional en generación solar y eólica, almacenamiento, transmisión, eficiencia energética y modernización de las redes eléctricas.
Durante 2026, el Popular aprobó financiamientos para proyectos energéticos por US$1,600 millones, de los cuales el 46% corresponde a iniciativas de energía renovable.
De manera acumulada, los proyectos de energía verde respaldados por la entidad financiera contribuyen con una capacidad de generación de 1,117 megavatios, equivalente a más del 40% de la capacidad renovable instalada en la República Dominicana.
El señor Paniagua explicó que el banco cuenta con amplia experiencia en la estructuración y financiamiento de proyectos energéticos, mediante soluciones que integran financiamiento de iniciativas, mercados de capitales y fondos de inversión.
Asimismo, resaltó la importancia de la colaboración entre la banca, los inversionistas institucionales y los mercados de capitales para movilizar los recursos necesarios y acelerar la transformación de la matriz energética nacional.
Intercambio de experiencias y oportunidades de negocios
Como parte de la agenda, los participantes conocieron una presentación sobre el desempeño macroeconómico de la República Dominicana, la evolución de la inversión extranjera directa, la conectividad, el acceso a mercados internacionales y las oportunidades existentes en sectores de alto potencial.
Posteriormente, el panel “Doing Business in the Dominican Republic: The Investor Experience” permitió compartir experiencias de empresarios vinculados a distintas actividades productivas, quienes abordaron las condiciones para invertir y desarrollar negocios en el país, así como las posibilidades de fortalecer la participación de empresas británicas en nuevos proyectos.
El panel fue moderado por Roberto Herrera, MBE, presidente del Consejo de CEPSA y fundador de RHP Capital, y contó con la participación de Josephine Maalouf, vicepresidenta de Corporación Lady Lee; Encarna Piñero, CEO global de Grupo Piñero y presidenta de Bahía Príncipe; Chris Bennett, director general de The Caribbean Council; y Gustavo García Almánzar, presidente del Consejo de Administración de la Empresa Generadora de Electricidad Itabo y miembro del Consejo de Administración de Grupo Linda.
Con su participación en la XII Semana Dominicana en el Reino Unido, el Banco Popular reafirma su compromiso de contribuir a la proyección internacional de la República Dominicana, fortalecer las relaciones con la comunidad inversionista británica y promover nuevas oportunidades de inversión que impulsen el desarrollo de los sectores productivos, la generación de empleos y el bienestar de los dominicanos.
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