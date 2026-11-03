Banco Popular promueve en Londres las oportunidades de inversión en RD

Al referirse a las oportunidades de inversión en sectores estratégicos, el señor Paniagua destacó especialmente el turismo y la energía, dos actividades fundamentales para el desarrollo económico y la competitividad de la República Dominicana.

En materia turística, resaltó la trayectoria de más de tres décadas del Banco Popular acompañando el desarrollo de esta industria, mediante financiamiento especializado, asesoría y estructuración de proyectos que han contribuido a ampliar y diversificar la oferta turística nacional.

“El turismo dominicano ha demostrado una extraordinaria capacidad para competir internacionalmente y continúa ofreciendo importantes oportunidades de inversión. Su próxima etapa de desarrollo estará marcada por la diversificación de destinos y experiencias, así como por mayores inversiones en infraestructura, eficiencia energética, gestión del agua y sostenibilidad”, manifestó.

El Banco Popular mantiene una posición de liderazgo en el financiamiento de la industria turística nacional, con una cartera equivalente al 45.13% del crédito otorgado a este sector por el sistema financiero, según datos de la Superintendencia de Bancos correspondientes a agosto de 2026.

En el ámbito energético, el ejecutivo destacó las oportunidades para atraer inversión y tecnología internacional en generación solar y eólica, almacenamiento, transmisión, eficiencia energética y modernización de las redes eléctricas.

Durante 2026, el Popular aprobó financiamientos para proyectos energéticos por US$1,600 millones, de los cuales el 46% corresponde a iniciativas de energía renovable.

De manera acumulada, los proyectos de energía verde respaldados por la entidad financiera contribuyen con una capacidad de generación de 1,117 megavatios, equivalente a más del 40% de la capacidad renovable instalada en la República Dominicana.

El señor Paniagua explicó que el banco cuenta con amplia experiencia en la estructuración y financiamiento de proyectos energéticos, mediante soluciones que integran financiamiento de iniciativas, mercados de capitales y fondos de inversión.

Asimismo, resaltó la importancia de la colaboración entre la banca, los inversionistas institucionales y los mercados de capitales para movilizar los recursos necesarios y acelerar la transformación de la matriz energética nacional.

Intercambio de experiencias y oportunidades de negocios

Como parte de la agenda, los participantes conocieron una presentación sobre el desempeño macroeconómico de la República Dominicana, la evolución de la inversión extranjera directa, la conectividad, el acceso a mercados internacionales y las oportunidades existentes en sectores de alto potencial.

Posteriormente, el panel “Doing Business in the Dominican Republic: The Investor Experience” permitió compartir experiencias de empresarios vinculados a distintas actividades productivas, quienes abordaron las condiciones para invertir y desarrollar negocios en el país, así como las posibilidades de fortalecer la participación de empresas británicas en nuevos proyectos.

El panel fue moderado por Roberto Herrera, MBE, presidente del Consejo de CEPSA y fundador de RHP Capital, y contó con la participación de Josephine Maalouf, vicepresidenta de Corporación Lady Lee; Encarna Piñero, CEO global de Grupo Piñero y presidenta de Bahía Príncipe; Chris Bennett, director general de The Caribbean Council; y Gustavo García Almánzar, presidente del Consejo de Administración de la Empresa Generadora de Electricidad Itabo y miembro del Consejo de Administración de Grupo Linda.

Con su participación en la XII Semana Dominicana en el Reino Unido, el Banco Popular reafirma su compromiso de contribuir a la proyección internacional de la República Dominicana, fortalecer las relaciones con la comunidad inversionista británica y promover nuevas oportunidades de inversión que impulsen el desarrollo de los sectores productivos, la generación de empleos y el bienestar de los dominicanos.