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Se le olvidó el margen al Banco Central | Jaime Aristy Escuder

La circular del Banco Central amenazó con suspensiones por márgenes cambiarios y fue seguida por una caída de la cotización del dólar.

Jaime Aristy
Banco Central de la República Dominicana, institución que regula la política monetaria y el mercado cambiario.
El Banco Central publicó un documento en respuesta a las críticas sobre las medidas aplicadas a los intermediarios del mercado cambiario.
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El Banco Central publicó el 4 de noviembre una Página Abierta titulada “Flotación, madurez y transparencia: formación de precios y gestión del mercado cambiario”. El texto pretende responder a las críticas formuladas a la Circular 10707 remitida el 19 de octubre por el organismo emisor a los int

ermediarios cambiarios y financieros. En esa carta bomba, les advertía que podrían ser suspendidos hasta por treinta días hábiles consecutivos si operaban con márgenes cambiarios que la autoridad considerase “no razonables”.

Llama la atención que la réplica a una controversia sobre el mercado cambiario haya sido asumida por la Tesorería del Banco Central y no de manera expresa por las autoridades responsables de la política monetaria.

El documento describe algunos aspectos del mercado; sin embargo, sobre la evolución del margen no presenta un solo dato.

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Entre enero y agosto de 2026, con un margen promedio de unos 60 centavos en las grandes operaciones y de casi cuatro pesos en las ventanillas de los bancos, el Banco Central no envió circular alguna. Sin embargo, en octubre, con un margen promedio —en septiembre y octubre— de 42 centavos, sí lo hizo.

La evidencia sugiere que la carta bomba estuvo motivada por el aumento de la cotización del dólar.

Ello queda demostrado porque, tras la emisión de dicha circular y de la presión de la gerencia del Banco Central a los intermediarios cambiarios y financieros, entre el 16 y el 26 de octubre, la tasa de cambio bajó 1.56 pesos hasta situarse en 60.27 pesos por dólar. Un ejemplo contundente de manipulación cambiaria.

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ETIQUETAS:Banco CentralBanco Central de la República DominicanaMercado cambiario dominicanocotización del dólar en República Dominicana
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