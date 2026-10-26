Nueva subasta, el mismo error I Jaime Aristy Escuder

La subasta de Notas del Banco Central (BCRD) del 20 de octubre confirmó lo advertido en mi columna «El ajuste correcto en el plazo equivocado» publicada el día anterior. La convocatoria no mostraba un cambio de rumbo y, en consecuencia, los resultados tampoco fueron diferentes.

El Banco Central repitió los mismos topes de tasas de rendimiento, 9.99% para las dos notas de 2028, 10.25% para la de febrero de 2030 y 11% para la de octubre de 2031. Adjudicó 8,095 millones de pesos, el 81% de lo anunciado, y el 94.5% se concentró de nuevo en la nota de 2031. Las tres notas de menor plazo apenas sumaron 442 millones.

El rendimiento promedio de las ofertas adjudicadas subió 13 puntos básicos entre la subasta del 14 y la del 20 de octubre, al pasar del 10.79% al 10.92%.

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En la nota de 2031, el rendimiento promedio de todas las ofertas subió 7 puntos básicos hasta el 11.54%, exactamente lo que justifica el bono soberano de plazo similar llevado a pesos.