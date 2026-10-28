Banco Caribe promueve cultura que transforma capacidades en oportunidades

Santo Domingo, RD. Bajo la premisa de que la inclusión no comienza cuando se elimina una barrera, si no que comienza cuando alguien decide abrir una puerta, Banco Caribe celebró una nueva edición de su foro anual Gente Caribe Sin Barreras, convirtiendo la esperanza en un llamado a reconocer capacidades, generar oportunidades y asumir la inclusión como una responsabilidad compartida.

Realizado en el Auditorio Pabellón de la Fama del Centro Olímpico, el encuentro abordó una jornada concebida para llevar la banca responsable de los principios a la práctica, teniendo como eje “Embajadores de Esperanza”, una invitación a comprender que cada persona, desde su posición y ámbito de acción, puede contribuir a construir entornos donde más personas tengan la posibilidad de participar, aportar y desarrollar su potencial.

“La esperanza cobra sentido cuando se convierte en oportunidad. En Banco Caribe entendemos la Banca Responsable como una forma de tomar decisiones que considera a las personas y sus realidades. Gente Caribe Sin Barreras nos invita a escuchar y actuar para que cada vez más personas puedan participar plenamente en la vida económica y social del país”, expresó Edgar Del Toro, presidente ejecutivo de Banco Caribe.

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“En Banco Caribe somos Embajadores de Esperanza porque entendemos que la inclusión no es solamente un concepto; es una responsabilidad que se expresa en nuestras decisiones, en la forma en que servimos y en las oportunidades que ayudamos a crear. Cada oportunidad puede cambiar una historia, y detrás de cada oportunidad hay una persona que puede descubrir nuevas posibilidades para avanzar”, agregó Franceska Luna, vicepresidenta de Recursos Humanos.

Cabe estacar que el panel principal fue “Historias que nos enseñan a reconocer capacidades y abrir oportunidades”, protagonizado por el testimonio de Wanda María Camilo, cuya experiencia permitió mostrar cómo el acompañamiento, la confianza y el acceso a oportunidades pueden generar transformaciones que trascienden a una persona y alcanzan a sus familias y comunidades.

Más que presentar una historia de superación, el panel planteó una reflexión sobre la necesidad de mirar primero las capacidades y no las limitaciones, y de crear condiciones para que cada persona pueda desarrollar aquello que es capaz de aportar.