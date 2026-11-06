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Gasolina premium y gasoil óptimo suben RD$4.00 por galón

Los precios de la gasolina premium y el gasoil óptimo aumentarán RD$4.00 por galón a partir de este viernes 7 de noviembre, mientras que el Gobierno destinará RD$1,139.1 millones en subsidios para evitar mayores alzas en otros combustibles. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que mantendrá sin variación los precios de la […]

Ruth Salcedo
Aumento de precios de los combustibles en República Dominicana
La gasolina premium y el gasoil óptimo aumentarán RD$4.00 por galón durante la semana del 7 al 13 de noviembre.
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Los precios de la gasolina premium y el gasoil óptimo aumentarán RD$4.00 por galón a partir de este viernes 7 de noviembre, mientras que el Gobierno destinará RD$1,139.1 millones en subsidios para evitar mayores alzas en otros combustibles.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que mantendrá sin variación los precios de la gasolina regular, el gasoil regular y el gas licuado de petróleo (GLP), como parte de las medidas para reducir el impacto de las alzas internacionales en los consumidores.

Para esta semana, el Estado subsidiará RD$65.11 por galón de GLP, RD$15.45 a la gasolina regular y RD$94.53 al gasoil regular. También aportará RD$82.82 por galón de gasoil óptimo.

Subsidios superan los RD$44,000 millones

Con esta nueva partida, los subsidios destinados a los combustibles superan los RD$44,000 millones en lo que va de 2026. Esta cantidad cuadruplica los RD$11,000 millones contemplados inicialmente en el presupuesto para ese renglón.

El Gobierno explicó que estas medidas buscan evitar que el aumento de los derivados del petróleo se traslade por completo a los consumidores. También procura proteger el transporte público y los precios de los productos de la canasta básica.

El MICM indicó que el costo de los combustibles importados no depende únicamente del precio del petróleo crudo. Precisó que ocho de cada diez galones que consume el país llegan refinados y listos para su uso.

Como ejemplo, señaló que entre septiembre y octubre el petróleo WTI bajó un 3.3 %, al pasar de US$94.6 a US$91.4 por barril. Sin embargo, el diésel óptimo aumentó un 9.4 % en el mercado internacional, al subir de US$191.3 a US$209.2.

Notas relacionadas

Alzas en el mercado internacional

El Gobierno atribuyó el comportamiento de los precios a los efectos del conflicto bélico iniciado a finales de febrero de 2026 y al aumento de los costos de refinación.

Entre el 27 de febrero y el 4 de noviembre, el petróleo WTI aumentó un 37 %, al pasar de US$66.04 a US$90.44 por barril.

Durante ese mismo período, la gasolina subió un 60 %, al pasar de US$85.07 a US$135.87 por barril. El gasoil regular registró un incremento de un 69 %, mientras que el gasoil óptimo aumentó un 71 %, hasta alcanzar los US$172.68.

En tanto, el GLP presentó el mayor aumento porcentual. Su precio internacional pasó de US$27.52 por barril en febrero a US$58.83 al 4 de noviembre, para una variación de un 113.7 %.

Precios de los combustibles del 7 al 13 de noviembre

Para la semana del 7 al 13 de noviembre de 2026, los combustibles se comercializarán a los siguientes precios:

CombustiblePrecio por galónVariación
Gasolina premiumRD$362.10Sube RD$4.00
Gasolina regularRD$317.50Sin variación
Gasoil regularRD$270.80Sin variación
Gasoil óptimoRD$322.10Sube RD$4.00
AvturRD$340.48Baja RD$16.34
KeroseneRD$383.00Baja RD$17.10
Fuel oil #6RD$182.39Baja RD$12.17
Fuel oil 1 %SRD$222.41Baja RD$12.45
GLPRD$135.20Sin variación
Gas naturalRD$43.97 por m³Sin variación

El MICM informó que la tasa de cambio promedio semanal utilizada para el cálculo de los precios fue de RD$60.79, según las publicaciones diarias del Banco Central.

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