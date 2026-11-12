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Santo Domingo, RD.- Tras tres horas de trabajo en el Ministerio de Agricultura, la Comisión Nacional Arrocera (CONA) acogió la propuesta del ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, de mantener inalterable en RD$3,960 el precio arroz selecto de 125 libras.

Esto de cara a la próxima cosecha, para de esa manera seguir garantizando calidad y cantidad del cereal en la dieta del dominicano.

Acuerdos y coordinación del sector arrocero

Espaillat destacó que dicho encuentro forma parte de la ruta de trabajo trazada entre los principales actores del sector en la última reunión realizada el 18 de octubre pasado en el Club Cerro Alto de La Vega.

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«Valoramos la armonía y la disposición de los productores, molineros y cooperativas para alcanzar acuerdos que contribuyan a garantizar la estabilidad del mercado y el abastecimiento de las familias dominicanas», expresó el ministro.

La aplicación del calendario se coordinará con el Banco Agrícola y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) para incorporarlo a la programación del financiamiento y del suministro de agua para riego.

Propuesta del sector para el DR-CAFTA

En tanto que, Espaillat informó que el pleno reafirmó su respaldo a las gestiones de renegociación del DR-CAFTA que encabeza el presidente Luis Abinader, por lo que acordaron reunirse el jueves 26 de noviembre.

Esto para consensuar los puntos que el sector considera prioritarios para llevárselo como propuesta al presidente Luis Abinader Corona, a fin de que sean tomados en consideración en el proceso de renegociación que se lleva a cabo por las autoridades.

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La Comisión Nacional Arrocera está integrada, entre otros, por representantes de la Federación Nacional de Productores de Arroz (FENARROZ), APRANO, la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (ADOFA) y las cooperativas arroceras.

Mesas de trabajo e inventario de arroz

La comisión también acogió la conformación de mesas de trabajo con productores, molineros e instituciones vinculadas al sector para abordar la innovación, la productividad, el financiamiento, la comercialización y el fomento del consumo local.

Al cierre del encuentro, Espaillat destacó que, ante las crisis que enfrenta el mundo, la unidad del sector y su colaboración con el Gobierno ayudan a sostener la producción nacional y a garantizar la seguridad alimentaria del país.

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Durante el encuentro, el director de la Unidad Técnica de Pignoración (UTEPI) y secretario de la CONA, Ángel Hernández Cruz, informó que el inventario nacional de arroz al 31 de octubre de 2026 ascendía a 6,340,000 quintales.

De ese total, 4,887,876 quintales estaban pignorados, equivalentes a cerca del 77 %. El pleno acordó revisar los inventarios en su próxima reunión para dar seguimiento a la disponibilidad del cereal.

Participantes en la reunión: