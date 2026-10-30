Una apreciación transitoria | Jaime Aristy Escuder

La amenazante circular del Banco Central enviada el 19 de octubre a los intermediarios cambiarios bajó el precio del dólar, pero no aumentó de forma permanente la cantidad de dólares disponibles ni redujo la necesidad de comprarlos. Las causas de la presión siguen vigentes y volverán a conducir el tipo de cambio hacia su nivel de equilibrio, que en la actualidad supera los 66 pesos por dólar.

Si el mercado percibe que el avance del dólar ha sido contenido con advertencias y no con fundamentos, interpretará el precio como un baratillo temporal. Quienes necesiten dólares en los próximos meses tendrán incentivos para adelantarse y comprarlos antes de que la trayectoria ascendente reaparezca.

En un régimen flotante, como la clasificación que le asignó el FMI al dominicano en 2025, se puede y se debe regular la conducta de los intermediarios con el fin de asegurar la transparencia, la información al cliente, la sanción a la colusión o a la manipulación, mediante criterios claros aplicados en ambas direcciones. Lo que no cabe en un régimen de flotación cambiaria es que la autoridad defina qué margen es «razonable,» respecto de una referencia que solo ella conoce, y que amenace a través de una carta bomba con excluir del mercado a quien se aparte de ese nivel.

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Ese tipo de práctica administrativa debilita la credibilidad del Banco Central. Si el objetivo es frenar la depreciación, dispone de los instrumentos de política, como las tasas de interés y las reservas. Del mismo modo, si el banco pretende conseguir márgenes más estrechos, ha de hacerlo a través de una política monetaria consistente, predecible y óptima.