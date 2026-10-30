Anavip pide a Abinader intervenir ante crisis de precios en el sector avícola

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Santo Domingo, RD.- La Asociación Nacional de Pequeños y Medianos Productores Avícolas (Anavip) solicitó al presidente Luis Abinader la intervención urgente del Gobierno ante la difícil situación económica que atraviesa el sector, como consecuencia de los bajos precios de comercialización del pollo, que amenazan la sostenibilidad de numerosas granjas debido a una sobreproducción de esta ave y a las importaciones.
La solicitud fue presentada durante una visita al Palacio Nacional, donde una representación de Anavip sostuvo un encuentro con el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, a quien entregó una comunicación dirigida al mandatario en la que expone las principales dificultades que enfrentan los productores.
En el documento, la entidad, que agrupa a más de 300 miembros, advierte que la situación podría provocar la quiebra de pequeños y medianos productores, con repercusiones sobre los empleos, la cadena de comercialización y el abastecimiento nacional de carne de pollo.
Anavip solicitó al jefe de Estado la designación de una comisión gubernamental, con participación del asesor avícola del Poder Ejecutivo y representantes de la asociación, para evaluar la problemática y establecer medidas que permitan garantizar la continuidad de la producción.
La organización aclaró que no responsabiliza al Gobierno de los bajos precios que afectan al sector, pero considera necesaria su intervención para evitar un mayor deterioro de las condiciones económicas de los productores.
Asimismo, denunció que anteriores medidas de apoyo gubernamental destinadas a pequeños y medianos avicultores no han llegado efectivamente a sus beneficiarios, debido a que, según sostiene, han sido concentradas por otros sectores que actúan como interlocutores sin representar sus intereses.
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La asociación insistió en la necesidad de establecer mecanismos de participación directa que garanticen una distribución equitativa de las ayudas y permitan atender las necesidades reales de los productores.
En la comunicación, firmada por el presidente de Anavip, José Antolín Polanco, y la secretaria de Comunicaciones, Janett Vásquez Santos, la entidad enfatiza que la crisis trasciende a las granjas y afecta también a trabajadores, suplidores, comerciantes y consumidores.
Además de los firmantes, en el encuentro participaron Gerardo Gonell y Genaro Abreu Henríquez, vicepresidentes; Yanet Vásquez, directora de comunicación; Johan Medina, director médico; Stanley Rivas, tesorero y Víctor Grandel, miembro.
Finalmente, Anavip reiteró su disposición al diálogo con las autoridades para impulsar soluciones viables que preserven la producción nacional, los empleos y la seguridad alimentaria de la República Dominicana.
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