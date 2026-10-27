Determinantes del margen cambiario I Jaime Aristy Escuder

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El 19 de octubre de 2026, la gerencia del BCRD remitió la Circular 10707 a todas las entidades encargadas de realizar intermediación cambiaria. Mediante ese documento se les insta a velar por que los márgenes de sus operaciones cambiarias sean «equitativos, razonables, proporcionales, transparentes y justificados.» Se añade en el citado texto que el organismo rector de la política monetaria dispone de “herramientas para identificar desviaciones persistentes o recurrentes respecto a las condiciones vigentes del mercado cambiario.”
Asimismo, califica de falta grave operar fuera de los márgenes razonables y advierte que los infractores podrán ser suspendidos de la plataforma cambiaria por un tiempo de hasta treinta días hábiles consecutivos.
El lenguaje utilizado en la circular se presenta como una medida enmarcada en los principios del Código Global de Conducta del Mercado Cambiario. No obstante, su objetivo real, a juzgar por el momento elegido, es otro.
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El margen, cuantificado como la diferencia entre la tasa de compra y la de venta de referencia del mercado spot, es también un precio. Su nivel refleja tanto la incertidumbre como las condiciones de competencia del mercado. Durante el período de metas de inflación, entre enero de 2012 y febrero de 2020, promedió 9.7 centavos de peso. En la etapa de zigzagueo monetario, de marzo de 2020 a octubre de 2026, promedió 33.8 centavos, 3.5 veces más. Al comparar ambos tramos de política, la volatilidad del tipo de cambio en el segundo período fue 4.2 veces la del primero.
Cuando el tipo de cambio fluctúa más, cada dólar que el intermediario mantiene en cartera entraña mayor riesgo, y el margen requerido para asumirlo aumenta. Por tanto, se puede señalar que ha sido el propio Banco Central el responsable del aumento del margen cambiario.
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