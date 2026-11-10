Agricultura inicia siembra mecanizada de habichuelas en San Juan

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El Ministerio de Agricultura inició la siembra de habichuelas del ciclo agrícola 2026-2027 en el valle de San Juan. La jornada incorpora por primera vez la modalidad mecanizada para este cultivo.

La actividad se realizó en la finca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con la participación de productores, técnicos y autoridades provinciales.

El viceministro de Producción, Juan Gómez, explicó que la mecanización permitirá sembrar más terrenos en menos tiempo.

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Además, facilitará una distribución uniforme de las semillas y reducirá la necesidad de mano de obra durante esta etapa.

El Gobierno destinará RD$70 millones para subsidiar 25,000 quintales.

Proyectan sembrar 126,000 tareas

Agricultura programó la siembra de 126,000 tareas para este ciclo. La cifra supera las 74,000 tareas del período anterior, lo que representa un aumento de 52,000 tareas, equivalente a un 70.3 %.

Gómez también informó que el Gobierno destinará RD$70 millones para subsidiar la adquisición de 25,000 quintales de semillas de habichuelas.

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Con este apoyo, los productores podrán comprar cada quintal a RD$3,650. El Ministerio también ofrecerá asistencia técnica permanente durante el ciclo productivo.

La iniciativa forma parte del Programa Nacional de Mecanización Agrícola (PRONAMEC), que comenzó en San Juan.

Luego de incorporar la siembra mecanizada de arroz al granel, el programa amplía su alcance a las habichuelas, uno de los cultivos de mayor importancia económica para la provincia.

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Como parte de los preparativos, la Dirección Regional Suroeste y el Departamento de Sanidad Vegetal eliminaron cultivos hospederos en unas 17,000 tareas. Estas labores buscan reducir la propagación de plagas y enfermedades.

UASD resalta alianza con Agricultura

La directora del Recinto San Juan de la UASD, Leonor Taveras, valoró la cooperación entre la universidad y el Ministerio de Agricultura.

Taveras explicó que la finca universitaria servirá como espacio para el aprendizaje práctico, la investigación y la innovación. También destacó el aporte de la iniciativa a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico de la provincia.

Asimismo, reiteró la disposición de la academia de respaldar proyectos que impulsen la producción agrícola y el desarrollo social.

En la actividad participaron la gobernadora provincial, Ana María Castillo Mateo; el viceministro de Extensión y Capacitación Agropecuaria, Darío Vargas Mena; y el presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de San Juan, Agustín Báez.

También asistió el director regional de Agricultura, Juan Bourdier.

Nueva etapa

La nueva etapa del programa contempla varias medidas para ampliar la producción y mejorar las condiciones de siembra en el valle de San Juan: