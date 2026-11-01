Aduanas registra recaudación histórica de RD$27,778 millones en octubre

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Santo Domingo, RD. – A pesar de la incertidumbre existente, en la economía mundial, la Dirección General de Aduanas (DGA) logró recaudaciones récord en octubre de 2026, alcanzando los RD$27,778 millones, siendo el mes de mayor ingreso en la historia de la institución.
Septiembre y junio de 2026 también registraron importantes niveles de recaudación, con RD$24,548 millones y RD$24,162 millones, respectivamente. Junto a octubre, estos tres meses alcanzaron las cifras más altas de ingresos en la historia de la institución. Lo que significa que cuatro de los meses de mayor recaudación tres de estos corresponden a la actual gestión de 2026.
Octubre de 2024 registró la mayor recaudación hasta ese momento, con RD$24,584 millones. Sin embargo, octubre de 2026 superó esa cifra en RD$3,087 millones, para un crecimiento de 12.5 %.
En comparación con octubre de 2025, cuando los ingresos ascendieron a RD$24,017 millones, las recaudaciones del mes pasado equivalen a un aumento absoluto de RD$3,761 millones, representando un alza interanual de un 15.7 %.
DGA suma RD$227,116 millones en recaudaciones durante 2026
En términos acumulados, durante los primeros 10 meses del año, la DGA recaudó RD$227,116 millones. Esto, frente a los RD$219,220 millones en igual período de 2025, lo que representa RD$7,896 millones adicionales.
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El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, señaló que estos resultados son producto del esfuerzo que realiza la institución. Esto, para fortalecer y modernizar la operación aduanera mediante el uso de tecnología. Asimismo, la automatización de procesos y una gestión de riesgos cada vez más efectiva.
“Los esfuerzos que estamos realizando ya se están reflejando en las recaudaciones. Estos resultados no son producto de la casualidad, sino del fortalecimiento de nuestros controles, del uso cada vez más intensivo de la tecnología, así como de una lucha firme contra el comercio ilícito y las prácticas desleales que afectan los ingresos del Estado”, explicó Arroyo.
Afirmó que el compromiso es continuar facilitando el comercio legítimo, al tiempo que se fortalece la fiscalización y se protegen las recaudaciones fiscales.
La nota informativa destaca que el desempeño de institución resulta aun más significativo al considerar el comportamiento del tipo de cambio. Al expresar las recaudaciones en dólares estadounidenses, estas pasaron de US$376.6 millones en octubre del año pasado a US$453.8 millones en ese mismo mes de 2026.
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