Edesur pide a sus clientes no dejarse sobornar para recibir servicio eléctrico

La empresa Edesur Dominicana reveló que ha cancelado a 273 brigadistas y empleados tras comprobar que pidieron dinero a clientes a cambio algunos servicios.

El administrador general, Milton Morrison reiteró que trabaja para enfrentar mafias estructuradas en la empresa, que empañan la transparencia con que quiere dirigir Edesur Dominicana, y que desarrolla un cambio de cultura organizacional, que ya le ha merecido una certificación internacional de la norma ISO 37001 de Sistemas de Gestión Antisoborno.

Dijo que no permitirá bajo ninguna circunstancia actos indebidos como la extorsión contra sus clientes, a los cuales reiteró que no deben pagar a los brigadistas para recibir el servicio ante el alegato de que no hay materiales.