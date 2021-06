VIDEO | Mueren al menos 18 personas al incendiarse una fábrica de productos químicos en la India

India.- Un incendio desatado este lunes en una fábrica de productos químicos de la ciudad de Pune, al oeste de la India, dejó al menos 18 muertos, informa NDTV India.

El siniestro se inició en el área de empaque de la fábrica, donde una gran cantidad de plástico almacenado provocó densas y letales humaredas que impidieron a los trabajadores escapar del edificio en llamas. Según el departamento de bomberos, 37 empleados se encontraban trabajando en la empresa al momento de la conflagración.

Eighteen people were killed in a fire on Monday at a chemical factory in the western #Indian city of #Pune, police said.https://t.co/LKUVG0EqKG#india #punefire pic.twitter.com/3KEHVXPpzX

— Alghadeer English (@alghadeertv_eng) June 7, 2021