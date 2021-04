VIDEO | Controversia en Brasil tras enfermera afirmar que utiliza hasta 10 veces la misma aguja mientras vacuna a un anciano

Brasil.- Una auxiliar de enfermería brasileña afirma en un video que circula en las redes que utiliza hasta diez veces la misma aguja para inmunizar a los pacientes. En la grabación, se aprecia a la profesional vacunando a un anciano y se escucha a una persona diciendo que la aguja está mal.

"Esta aguja hace diez agujeros, ¿entiendes?", comenta la mujer, mientras hinca repetidas veces la jeringuilla en un frasco. "¿Por qué?", pregunta el anciano. "Es la norma aquí, no podemos estar cambiando de aguja", contesta.

Ravox 🇧🇷🇮🇱 (@ravoxbrasil) tweetou: Brasil, vem aqui rapidinho...

como fosse seu pai ou avô.

E aí, quando vamos para #FicarAteResolver ? pic.twitter.com/TQLnFnqNva

Técnica de saúde aplica vachina com agulha USADA!!!!!! Imagine se tiver contaminada com hepatite ou com HIV/AIDS?

— Joana defendo:DEUS, PÁTRIA, FAMÍLIA (@Joana73426614) April 19, 2021